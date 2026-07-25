Турабек Хабибуллаев вышел в финал турнира в Ереване со счетом 5:0
Представители Узбекистана гарантировали себе очередные медали на проходящем в Ереване международном турнире по боксу «Ереван Маёр Куп». Турабек Хабибуллаев в полуфинале с большим преимуществом победил иранского соперника и завоевал право бороться за золотую медаль.
А Самандар Олимов уступил в бою против представителя хозяев турнира и завершил соревнование с бронзовой медалью. Теперь два узбекских боксера выйдут на ринг в финале за чемпионство.
Хабибуллаев не оставил шансов сопернику
Участвующий в весовой категории до -90 килограммов Турабек Хабибуллаев померился силами с представителем Ирана Хади Мохаммаднежадом.
Узбекский боксер удерживал инициативу на протяжении всего поединка и добился преимущества у всех судей. В итоге Хабибуллаев одержал уверенную победу со счетом 5:0.
Благодаря этому результату Турабек гарантировал себе как минимум серебряную медаль и теперь поборется за главный приз турнира.
Олимову достался один голос
В полуфинале весовой категории до -60 килограммов Самандар Олимов поднялся на ринг против представителя Армении Артура Базеяна.
По итогам упорного боя с местным боксером судьи зафиксировали победу Базеяна со счетом 1:4.
Таким образом, Олимов лишился путевки в финал, однако завоевал бронзовую медаль турнира «Ереван Маёр Куп».
Два боксера из Узбекистана поборются за золото
Помимо Турабека Хабибуллаева, в финал соревнований также вышел выступающий в весовой категории до -55 килограммов Шахзод Музаффаров.
В полуфинале Музаффаров победил представителя Армении Сурена Рубиняна со счетом 5:0.
Боксер
Весовая категория
Результат
Турабек Хабибуллаев
-90 кг
Вышел в финал
-55 кг
Вышел в финал
Самандар Олимов
-60 кг
Бронзовая медаль
Основное внимание приковано к финальным боям
Теперь в активе делегации Узбекистана как минимум две серебряные и одна бронзовая медали. Однако, если Хабибуллаев и Музаффаров одержат победу в финале, сборная может вернуться из Еревана с двумя золотыми наградами.
Обоих боксеров на решающем этапе ждет еще более серьезная конкуренция. Ожидается, что точные пары финальных поединков и время их начала будут объявлены позже.
Как вы думаете, смогут ли и Хабибуллаев, и Музаффаров завоевать золотые медали? Оставьте свое мнение в комментариях.
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