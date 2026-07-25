Приобретший известность на ЧМ-2026 Возинья близок к тому, чтобы стать легионером...

·30·Спорт
Приобретший известность на ЧМ-2026 Возинья близок к тому, чтобы стать легионером...

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, заявивший о себе своей надежной игрой на чемпионате мира–2026, продолжит карьеру в Чили. 40-летний голкипер достиг устной договоренности с одним из самых известных клубов страны — «Коло-Коло».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сторонам осталось лишь подписать документы и пройти медицинский осмотр. Ранее главным претендентом на Возинью назывался также «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.

Стороны достигли устной договоренности

Фабрицио Романо сообщил в социальной сети Кс о наличии принципиального соглашения по поводу перехода Возиньи в «Коло-Коло».

По данным источника, трансферные документы должны быть подписаны в ближайшее время. Ожидается, что этот процесс завершится в выходные, после чего вратарь пройдет медосмотр.

Пока «Коло-Коло» официально не объявлял о трансфере. По этой причине переход Возиньи в чилийский клуб подтвердится окончательно только после подписания документов.

«Коло-Коло» выбрал опытного вратаря

Ранее сообщалось, что по поручению президента чилийского клуба Анибала Мосы начались переговоры с представителями Возиньи.

«Коло-Коло» обратил внимание на большой международный опыт 40-летнего голкипера и его выступления на чемпионате мира. Сообщается, что и сам Возинья готов начать новый этап своей карьеры в Чили.

Об игроке

Информация

Полное имя

Возинья

Возраст

40 лет

Сборная

Кабо-Верде

Вероятный новый клуб

«Коло-Коло»

Статус сделки

Устная договоренность

Следующий этап

Документы и медосмотр

«Интер Майами» также интересовался вратарем

Одним из главных конкурентов «Коло-Коло» в борьбе за Возинью назывался американский клуб «Интер Майами».

За клуб из Флориды выступает аргентинская звезда Лионель Месси. По этой причине переход Возиньи в чемпионат США также рассматривался как вероятный вариант.

Однако, по последним данным, вратарь близок к тому, чтобы выбрать чилийский вариант. Желание «Коло-Коло» видеть его в основном составе могло стать решающим фактором в переговорах.

Не пропустил голов в двух матчах на чемпионате мира

Возинья принял участие в четырех матчах в ходе исторического выступления сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026.

В двух из них он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Хладнокровие и сейвы опытного голкипера в ключевых эпизодах помогли команде выйти в плей-офф.

Кабо-Верде впервые в своей истории приняла участие в финальной стадии чемпионата мира. В 1/18 финала сборная провела упорный матч против Аргентины и уступила со счетом 2:3.

Возинья может сменить клуб в статусе свободного агента

Контракт вратаря с клубом «Шавиш», выступающим во втором дивизионе Португалии, истек этим летом.

Это обстоятельство позволяет «Коло-Коло» заполучить Возинью без выплаты суммы за трансфер. Клубу нужно будет лишь договориться об условиях личного контракта футболиста, зарплате и других деталях.

Огромный опыт Возиньи может оказаться полезным для «Коло-Коло» не только на поле, но и в развитии молодых вратарей.

Официальное объявление близко

Несмотря на достигнутую устную договоренность, трансфер еще не завершен. Возинье необходимо успешно пройти медицинский осмотр, а сторонам — подписать контракт.

Если процесс пойдет по плану, прославившийся на ЧМ-2026 голкипер Кабо-Верде в ближайшие дни может быть официально представлен в качестве нового футболиста «Коло-Коло».

Как вы думаете, сможет ли 40-летний Возинья стать основным вратарем «Коло-Коло»? Оставляйте свои мнения в комментариях.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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