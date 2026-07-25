Приобретший известность на ЧМ-2026 Возинья близок к тому, чтобы стать легионером...
Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, заявивший о себе своей надежной игрой на чемпионате мира–2026, продолжит карьеру в Чили. 40-летний голкипер достиг устной договоренности с одним из самых известных клубов страны — «Коло-Коло».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сторонам осталось лишь подписать документы и пройти медицинский осмотр. Ранее главным претендентом на Возинью назывался также «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.
Стороны достигли устной договоренности
Фабрицио Романо сообщил в социальной сети Кс о наличии принципиального соглашения по поводу перехода Возиньи в «Коло-Коло».
По данным источника, трансферные документы должны быть подписаны в ближайшее время. Ожидается, что этот процесс завершится в выходные, после чего вратарь пройдет медосмотр.
Пока «Коло-Коло» официально не объявлял о трансфере. По этой причине переход Возиньи в чилийский клуб подтвердится окончательно только после подписания документов.
«Коло-Коло» выбрал опытного вратаря
Ранее сообщалось, что по поручению президента чилийского клуба Анибала Мосы начались переговоры с представителями Возиньи.
«Коло-Коло» обратил внимание на большой международный опыт 40-летнего голкипера и его выступления на чемпионате мира. Сообщается, что и сам Возинья готов начать новый этап своей карьеры в Чили.
Об игроке
Информация
Полное имя
Возинья
Возраст
40 лет
Сборная
Кабо-Верде
Вероятный новый клуб
«Коло-Коло»
Статус сделки
Устная договоренность
Следующий этап
Документы и медосмотр
«Интер Майами» также интересовался вратарем
Одним из главных конкурентов «Коло-Коло» в борьбе за Возинью назывался американский клуб «Интер Майами».
За клуб из Флориды выступает аргентинская звезда Лионель Месси. По этой причине переход Возиньи в чемпионат США также рассматривался как вероятный вариант.
Однако, по последним данным, вратарь близок к тому, чтобы выбрать чилийский вариант. Желание «Коло-Коло» видеть его в основном составе могло стать решающим фактором в переговорах.
Не пропустил голов в двух матчах на чемпионате мира
Возинья принял участие в четырех матчах в ходе исторического выступления сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026.
В двух из них он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Хладнокровие и сейвы опытного голкипера в ключевых эпизодах помогли команде выйти в плей-офф.
Кабо-Верде впервые в своей истории приняла участие в финальной стадии чемпионата мира. В 1/18 финала сборная провела упорный матч против Аргентины и уступила со счетом 2:3.
Возинья может сменить клуб в статусе свободного агента
Контракт вратаря с клубом «Шавиш», выступающим во втором дивизионе Португалии, истек этим летом.
Это обстоятельство позволяет «Коло-Коло» заполучить Возинью без выплаты суммы за трансфер. Клубу нужно будет лишь договориться об условиях личного контракта футболиста, зарплате и других деталях.
Огромный опыт Возиньи может оказаться полезным для «Коло-Коло» не только на поле, но и в развитии молодых вратарей.
Официальное объявление близко
Несмотря на достигнутую устную договоренность, трансфер еще не завершен. Возинье необходимо успешно пройти медицинский осмотр, а сторонам — подписать контракт.
Если процесс пойдет по плану, прославившийся на ЧМ-2026 голкипер Кабо-Верде в ближайшие дни может быть официально представлен в качестве нового футболиста «Коло-Коло».
Как вы думаете, сможет ли 40-летний Возинья стать основным вратарем «Коло-Коло»? Оставляйте свои мнения в комментариях.
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