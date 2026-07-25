Новая страница в истории семьи Месси: в его родословной нашли бразильский след
История семьи легенды аргентинского футбола Лионелья Месси может привести к неожиданному повороту. Согласно трехлетнему исследованию историка Фиоренсо Сантини, предки футболиста до поселения в Аргентине жили в Бразилии.
В исследовании отмечается, что прадед Месси Федерико родился именно в Бразилии, а фамилия семьи в годы эмиграции претерпела изменения.
Семья переехала из Италии в Бразилию в 1899 году
По данным, представленным Фиоренсо Сантини, один из прадедов Месси покинул Италию в 1899 году и переехал в Бразилию.
Прожив в этой стране некоторое время, семья направилась в аргентинский город Росарио. Впоследствии именно Росарио занял важное место в истории семьи Месси.
Маршрут переселения семьи в исследовании описывается следующим образом:
Этап
Место назначения
Первоначальная родина
Переезд в 1899 году
Следующий пункт
Росарио, Аргентина
Прадед Месси родился в Бразилии
Одним из самых интересных аспектов исследования является информация о том, что прадед Лионелья Месси Федерико родился на территории Бразилии.
Исходя из этого, историк пришел к выводу, что в родословной футболиста есть страница, связанная не только с Италией и Аргентиной, но и с Бразилией.
Однако это касается не национальности или гражданства Месси, а представляет собой генеалогическую информацию об историческом пути, пройденном его предками.
Почему изменилась фамилия семьи?
Сообщается, что в период проживания в Бразилии некоторые имена и фамилии членов семьи в местных документах фиксировались иначе.
В частности, фамилия Кочеттини позже трансформировалась в форму Куччиттини. В исследовании подчеркивается, что подобное явление было широко распространено среди мигрантов того времени.
«В ту эпоху изменение имен и фамилий мигрантов было обычным делом. Это происходило из-за трудностей, связанных с особенностями правописания и произношения на их родном языке», — говорится в исследовании.
Следовательно, изменение в фамилии означает не разрыв семейных связей, а различия в произношении и оформлении на разных языках.
Что показало трехлетнее исследование?
Фиоренсо Сантини в течение трех лет изучал историю миграции семьи Месси и изменения в их фамилиях.
Согласно результатам исследования:
предки Месси родом из Италии;
семья переехала в Бразилию в 1899 году;
прадед Федерико родился в Бразилии;
впоследствии семья обосновалась в Росарио;
фамилия изменилась в период эмиграции.
Эти данные преподносятся как генеалогическое исследование историка, а не как официально подтвержденная в широких масштабах семейная биография.
Новая страница в истории семьи Месси
Лионель Месси всегда ассоциировался с Аргентиной и Росарио. Новое же исследование показало, что история его семьи может быть связана и с другой крупной южноамериканской страной — Бразилией.
Таким образом, Аргентина и Бразилия, являющиеся извечными футбольными соперниками, неожиданным образом могли объединиться в родословной Месси.
Какая информация в истории семьи Месси показалась вам самой неожиданной? Оставляйте свое мнение в комментариях.
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