Новая страница в истории семьи Месси: в его родословной нашли бразильский след

История семьи легенды аргентинского футбола Лионелья Месси может привести к неожиданному повороту. Согласно трехлетнему исследованию историка Фиоренсо Сантини, предки футболиста до поселения в Аргентине жили в Бразилии.

В исследовании отмечается, что прадед Месси Федерико родился именно в Бразилии, а фамилия семьи в годы эмиграции претерпела изменения.

Семья переехала из Италии в Бразилию в 1899 году

По данным, представленным Фиоренсо Сантини, один из прадедов Месси покинул Италию в 1899 году и переехал в Бразилию.

Прожив в этой стране некоторое время, семья направилась в аргентинский город Росарио. Впоследствии именно Росарио занял важное место в истории семьи Месси.

Маршрут переселения семьи в исследовании описывается следующим образом:

Этап Место назначения Первоначальная родина Италия Переезд в 1899 году Бразилия Следующий пункт Росарио, Аргентина

Прадед Месси родился в Бразилии

Одним из самых интересных аспектов исследования является информация о том, что прадед Лионелья Месси Федерико родился на территории Бразилии.

Исходя из этого, историк пришел к выводу, что в родословной футболиста есть страница, связанная не только с Италией и Аргентиной, но и с Бразилией.

Однако это касается не национальности или гражданства Месси, а представляет собой генеалогическую информацию об историческом пути, пройденном его предками.

Почему изменилась фамилия семьи?

Сообщается, что в период проживания в Бразилии некоторые имена и фамилии членов семьи в местных документах фиксировались иначе.

В частности, фамилия Кочеттини позже трансформировалась в форму Куччиттини. В исследовании подчеркивается, что подобное явление было широко распространено среди мигрантов того времени.

«В ту эпоху изменение имен и фамилий мигрантов было обычным делом. Это происходило из-за трудностей, связанных с особенностями правописания и произношения на их родном языке», — говорится в исследовании.

Следовательно, изменение в фамилии означает не разрыв семейных связей, а различия в произношении и оформлении на разных языках.

Что показало трехлетнее исследование?

Фиоренсо Сантини в течение трех лет изучал историю миграции семьи Месси и изменения в их фамилиях.

Согласно результатам исследования:

предки Месси родом из Италии;

семья переехала в Бразилию в 1899 году;

прадед Федерико родился в Бразилии;

впоследствии семья обосновалась в Росарио;

фамилия изменилась в период эмиграции.

Эти данные преподносятся как генеалогическое исследование историка, а не как официально подтвержденная в широких масштабах семейная биография.

Новая страница в истории семьи Месси

Лионель Месси всегда ассоциировался с Аргентиной и Росарио. Новое же исследование показало, что история его семьи может быть связана и с другой крупной южноамериканской страной — Бразилией.

Таким образом, Аргентина и Бразилия, являющиеся извечными футбольными соперниками, неожиданным образом могли объединиться в родословной Месси.

Какая информация в истории семьи Месси показалась вам самой неожиданной? Оставляйте свое мнение в комментариях.