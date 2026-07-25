Рой Кин о Месси: «Он еще не достиг уровня Криштиану Роналду»

Место Лионелья Месси в истории мирового футбола вновь стало причиной бурных обсуждений. Гари Невилл, Рой Кин и Иан Райт обменялись мнениями о том, можно ли поставить аргентинскую звезду выше Пеле и Диего Марадоны.

Самым интересным моментом беседы стал шутливый ответ Роя Кина о Криштиану Роналду. А новые рекорды Месси на чемпионате мира еще больше накалили дискуссию.

Невилл поднял исторический вопрос

В передаче «Те Оверлап» Гари Невилл задался вопросом, не пора ли после последних достижений Месси поставить его выше величайших игроков в истории футбола.

«Можно ли теперь поставить Месси выше Пеле и Марадоны? Разве после тех достижений, которых он добился, не настало время поговорить об этом?» — сказал Невилл.

Его вопрос основывался на личных рекордах Месси, его результатах в национальной сборной и многолетней игре на высоком уровне.

Рой Кин упомянул Роналду

Рой Кин дал неожиданный ответ на вопрос Невилла.

«Да, но он все еще не достиг уровня Криштиану Роналду», — заявил бывший футболист.

После этого Кин рассмеялся. Это показало, что его слова были скорее шутливой репликой, чем серьезным выводом.

Кин также известен тем, что из-за своей карьеры в «Манчестер Юнайтед» и связи с Криштиану Роналду часто защищает португальского футболиста.

Невилл пока не готов к окончательным выводам

Гари Невилл высказался осторожно по поводу включения Месси на самую высокую ступень истории футбола.

«Я думаю, мы пока не готовы ставить его на эту самую высшую ступень», — сказал он.

Это мнение показывает, что спор о «величайшем игроке» в футболе все еще остается открытым. Ведь Пеле, Марадона, Месси и Роналду играли в разные эпохи, в разных условиях и стилях.

Результаты Месси на турнире усилили споры

На завершившемся чемпионате мира Лионель Месси был одним из главных лидеров своей команды.

Показатель Результат Голы 8 Голевые передачи 4 Всего результативных действий 12 Статус на турнире Лучший ассистент

Аргентинский футболист стал первым игроком в истории крупнейших турниров с участием национальных сборных, преодолевшим отметку в 20 результативных действий.

Также он установил новый рекорд как футболист, проведший наибольшее количество матчей в истории чемпионатов мира.

Месси — величайший футболист?

Техническое мастерство, голы, передачи и многолетняя стабильность Месси, без сомнения, вводят его в число величайших имен в истории футбола.

Однако ставить его выше Пеле, Марадоны или Роналду во многом зависит от личных взглядов болельщиков. А сравнение представителей разных поколений исключительно через цифры не всегда дает полную картину.

По вашему мнению, является ли Лионель Месси величайшим игроком в истории футбола, или кто-то из троицы Пеле, Марадона и Роналду лучше? Оставляйте свое мнение в комментариях.