«Унизительное» предложение английского клуба «Лансу»: как на него ответили?

·42·Спорт
«Унизительное» предложение английского клуба «Лансу»: как на него ответили?

Вокруг вице-чемпиона и обладателя Кубка Франции, клуба «Ланс», разгорелся крупный скандал. Президент клуба Жозеф Угурлян сообщил, что один из представителей Английской Премьер-лиги (АПЛ) предложил превратить французскую команду в фарм-клуб (второстепенный филиал по поставке талантов). Это предложение задело гордость и вызвало резкое возмущение руководства «Ланса».

Zamin.уз анализирует этот громкий скандал во французском футболе и важные детали, связанные с узбекским футболистом Абдукодыром Ҳусановым.

1. «Это противоречит ДНК клуба!»: пламенная речь Жозефа Угурляна

Финансовое превосходство английских клубов и их попытки подчинить себе европейские команды встретили жесткий отпор со стороны президента «Ланса». В интервью изданию Л'Экуипе Угурлян подчеркнул, что подобное предложение является абсолютно неприемлемым падением.

Гневные слова Жозефа Угурляна:

«Это совершенно немыслимо! Да, нам поступало такое предложение, но я никогда даже не буду рассматривать подобный путь. Это противоречит ДНК клуба. До каких пор хватит наших сил, мы ни за что не согласимся на такое. Мы — Франция, страна, вышедшая в полуфинал чемпионата мира и воспитывающая больше всего футболистов в мире! Мы должны не становиться „лигой Б“ для АПЛ, а стремиться к еще более высоким целям!»

Реальное положение «Ланса» и предложение клуба АПЛ

В сезоне 2025/2026 годов «Ланс» завоевал Кубок Франции и занял почетное 2-е место в Лиге 1.

Показатели и аспекты

Текущий статус «Ланса»

Статус, предложенный клубом АПЛ

Статус в турнире

Обладатель Кубка Франции и вице-чемпион Лиги 1

Второстепенный фарм-клуб

Философия клуба

Независимый гранд, воспитывающий топ-таланты

«База» по подготовке игроков для клуба АПЛ

Трансферная политика

Независимые и дорогостоящие трансферы

Задействование арендованных игроков клуба АПЛ

2. Феномен Абдукодыра Ҳусанова: Франция — фабрика звезд

Французские клубы уже давно превратились в уникальную «фабрику» по воспитанию талантов для топ-лиг Европы. Самым ярким и очевидным примером этого можно назвать взлет защитника национальной сборной Узбекистана Абдукодыра Ҳусанова.

  1. Этап открытия: «Ланс» приобрел Абдукодыра летом 2023 года у белорусского клуба «Энергетик-БГУ».

  2. Дебют в европейской элите: Именно в составе этой команды Ҳусанов дебютировал в Лиге 1 и Лиге чемпионов УЕФА, превратившись в центрального защитника мирового уровня.

  3. Трансфер за 50 миллионов евро: Проявив свой потенциал за полтора года в составе «Ланса», узбекский футболист 20 января 2025 года был приобретен гигантом АПЛ «Манчестер Сити» за 50 миллионов евро.

Именно трансфер Ҳусанова в очередной раз доказал, что «Ланс» — это не чей-то фарм-клуб, а мощная самостоятельная команда, поставляющая звезд в элиту мирового футбола.

Что вы думаете об этом громком заявлении?

Принципиальная позиция президента «Ланса» может послужить примером для других клубов в деле защиты французского футбола и чести команды.

Немедленно отправьте эту горячую и полезную футбольную новость своим друзьям и в спортивные чаты!

Как вы думаете, как долго «Ланс» сможет противостоять финансовому давлению АПЛ? Поддерживаете ли вы позицию Жозефа Угурляна? Оставляйте свои мысли и соображения в комментариях!

ЛансЖозеф УгурлянАбдуқодир ҲусановФранцияL'Équipe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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