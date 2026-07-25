Вокруг вице-чемпиона и обладателя Кубка Франции, клуба «Ланс», разгорелся крупный скандал. Президент клуба Жозеф Угурлян сообщил, что один из представителей Английской Премьер-лиги (АПЛ) предложил превратить французскую команду в фарм-клуб (второстепенный филиал по поставке талантов). Это предложение задело гордость и вызвало резкое возмущение руководства «Ланса».

Zamin.уз анализирует этот громкий скандал во французском футболе и важные детали, связанные с узбекским футболистом Абдукодыром Ҳусановым.

1. «Это противоречит ДНК клуба!»: пламенная речь Жозефа Угурляна

Финансовое превосходство английских клубов и их попытки подчинить себе европейские команды встретили жесткий отпор со стороны президента «Ланса». В интервью изданию Л'Экуипе Угурлян подчеркнул, что подобное предложение является абсолютно неприемлемым падением.

Гневные слова Жозефа Угурляна: «Это совершенно немыслимо! Да, нам поступало такое предложение, но я никогда даже не буду рассматривать подобный путь. Это противоречит ДНК клуба. До каких пор хватит наших сил, мы ни за что не согласимся на такое. Мы — Франция, страна, вышедшая в полуфинал чемпионата мира и воспитывающая больше всего футболистов в мире! Мы должны не становиться „лигой Б“ для АПЛ, а стремиться к еще более высоким целям!»

Реальное положение «Ланса» и предложение клуба АПЛ

В сезоне 2025/2026 годов «Ланс» завоевал Кубок Франции и занял почетное 2-е место в Лиге 1.

Показатели и аспекты Текущий статус «Ланса» Статус, предложенный клубом АПЛ Статус в турнире Обладатель Кубка Франции и вице-чемпион Лиги 1 Второстепенный фарм-клуб Философия клуба Независимый гранд, воспитывающий топ-таланты «База» по подготовке игроков для клуба АПЛ Трансферная политика Независимые и дорогостоящие трансферы Задействование арендованных игроков клуба АПЛ

2. Феномен Абдукодыра Ҳусанова: Франция — фабрика звезд

Французские клубы уже давно превратились в уникальную «фабрику» по воспитанию талантов для топ-лиг Европы. Самым ярким и очевидным примером этого можно назвать взлет защитника национальной сборной Узбекистана Абдукодыра Ҳусанова.

Этап открытия: «Ланс» приобрел Абдукодыра летом 2023 года у белорусского клуба «Энергетик-БГУ». Дебют в европейской элите: Именно в составе этой команды Ҳусанов дебютировал в Лиге 1 и Лиге чемпионов УЕФА, превратившись в центрального защитника мирового уровня. Трансфер за 50 миллионов евро: Проявив свой потенциал за полтора года в составе «Ланса», узбекский футболист 20 января 2025 года был приобретен гигантом АПЛ «Манчестер Сити» за 50 миллионов евро.

Именно трансфер Ҳусанова в очередной раз доказал, что «Ланс» — это не чей-то фарм-клуб, а мощная самостоятельная команда, поставляющая звезд в элиту мирового футбола.

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Принципиальная позиция президента «Ланса» может послужить примером для других клубов в деле защиты французского футбола и чести команды.

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Как вы думаете, как долго «Ланс» сможет противостоять финансовому давлению АПЛ? Поддерживаете ли вы позицию Жозефа Угурляна? Оставляйте свои мысли и соображения в комментариях!