SpaceX достигла исторического успеха: Starship впервые мягко приземлился в океан

·22·Технологии
SpaceX достигла исторического успеха: Starship впервые мягко приземлился в океан

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, завершила 13-е испытательное полеты своей сверхтяжелой ракетной системы Starship. Эта миссия стала одним из самых успешных этапов в истории программы, так как корабль впервые совершил мягкую посадку в Индийский океан, сохранив свою целостность. Этот результат открывает новую эру в освоении космоса и технологии многоразовых ракет. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Полет состоялся 24 июля с полигона Starbase в Техасе. Это второе испытание модификации Starship В3, и корабль выполнил свою задачу через час после взлета. По информации иксбт.ком, после падения на водную поверхность корабль некоторое время продолжал плавать и передавать телеметрические данные на Землю. Представитель SpaceX Дэн Хуот охарактеризовал это событие как «самую мягкую посадку в истории программы».

Технические проблемы и новые достижения

Хотя миссия была признана успешной, во время возвращения ускорителя Super Heavy наблюдались непредвиденные технические неполадки. По плану для снижения скорости должны были одновременно запуститься 13 двигателей Raptor. Однако, по данным телеметрии, сработали только 5 из них. В результате ускоритель ударился о воды Мексиканского залива на более высокой скорости, чем планировалось.

Тем не менее, сам корабль Starship выполнил ряд важных операций в космосе. В частности, во время полета один из шести двигателей Raptor был повторно запущен в открытом космосе. Этот маневр имеет жизненно важное значение для будущих орбитальных миссий и безопасного возвращения корабля на Землю. Также была протестирована система отделения спутников Starlink В3 нового поколения на борту корабля.

Тепловая защита и планы на будущее

Процесс входа корабля в атмосферу стал одним из самых захватывающих моментов. Бортовые камеры в прямом эфире показали, как корпус корабля окружен раскаленной плазмой. Теплозащитный слой Starship доказал способность выдерживать такие экстремально высокие температуры. Перед приводнением корабль перешел в вертикальное положение и снизил скорость с помощью трех двигателей.

Этот успех является огромным шагом для SpaceX на пути к полетам на Марс. Система Starship полностью многоразовая, и ожидается, что она резко снизит затраты на доставку грузов в космос. Эта новость важна и для узбекистанских любителей технологий, так как развитие системы Starlink в будущем расширит возможности подключения к высокоскоростному интернету по всему миру, включая удаленные регионы.

Команда SpaceX теперь проанализирует полученные данные и будет работать над усовершенствованием системы посадки ускорителя Super Heavy в следующих полетах. В следующих испытаниях планируется не просто посадка в океан, а поимка ускорителя в воздухе с помощью специальной башни Мечазилла.

SpaceXStarshipИлон МаскКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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