«Барселона» начала новый сезон с победы со счетом 4:1

·78·Спорт
«Барселона» начала новый сезон с победы со счетом 4:1

«Барселона» провела свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Подопечные Ханс-Дитера Флика обыграли клуб «Европа» со счетом 4:1 в матче, организованном в закрытом режиме.

Для каталонцев эта игра стала возможностью оценить физическое состояние футболистов и протестировать тактические планы перед стартом нового сезона.

Первый товарищеский матч прошел при закрытых дверях

Встреча состоялась 24 июля в рамках летнего сбора «Барселоны». Соперником каталонцев стал клуб «Европа», базирующийся в Барселоне.

Матч против команды, выступающей в третьем дивизионе Испании, прошел за закрытыми дверями для болельщиков и средств массовой информации.

По этой причине составы команд, авторы голов и подробная статистика игры пока не разглашаются.

Подопечные Флика забили четыре гола

«Барселона» четыре раза поразила ворота соперника в контрольном матче и добилась крупной победы со счетом 4:1.

Хотя в товарищеских матчах уровень готовности футболистов важнее итогового результата, четыре забитых мяча в первой же игре стали положительным сигналом для атаки команды.

Подобные матчи позволяют Флику:

  • оценить кандидатов в основной состав;

  • проверить молодых игроков;

  • протестировать тактические изменения;

  • проконтролировать физическую подготовку команды.

Первый официальный соперник в новом сезоне — «Эльче»

Свой первый официальный матч в новом сезоне каталонцы проведут 23 августа.

В этой встрече «Барселона» сыграет против «Эльче». Ожидается, что к этому времени команда проведет еще несколько контрольных матчей и сформирует оптимальный состав на официальный сезон.

Матч

Информация

Контрольная игра

«Барселона» — «Европа»

Счет

4:1

Дата проведения

24 июля

Первая официальная игра

23 августа, против «Эльче»

Для «Барселоны» начались новые испытания

Победа над «Европой» стала первым шагом команды в процессе подготовки. Теперь перед Ханс-Дитером Фликом стоит задача правильно оценить состояние игроков и определиться с основным составом до начала сезона.

Как вы думаете, какого результата добьется «Барселона» в новом сезоне? Оставляйте свое мнение в комментариях.

БарселонаХанси ФликСЕ ЕвропаЭльчеИспания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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