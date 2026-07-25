«Барселона» начала новый сезон с победы со счетом 4:1
«Барселона» провела свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Подопечные Ханс-Дитера Флика обыграли клуб «Европа» со счетом 4:1 в матче, организованном в закрытом режиме.
Для каталонцев эта игра стала возможностью оценить физическое состояние футболистов и протестировать тактические планы перед стартом нового сезона.
Первый товарищеский матч прошел при закрытых дверях
Встреча состоялась 24 июля в рамках летнего сбора «Барселоны». Соперником каталонцев стал клуб «Европа», базирующийся в Барселоне.
Матч против команды, выступающей в третьем дивизионе Испании, прошел за закрытыми дверями для болельщиков и средств массовой информации.
По этой причине составы команд, авторы голов и подробная статистика игры пока не разглашаются.
Подопечные Флика забили четыре гола
«Барселона» четыре раза поразила ворота соперника в контрольном матче и добилась крупной победы со счетом 4:1.
Хотя в товарищеских матчах уровень готовности футболистов важнее итогового результата, четыре забитых мяча в первой же игре стали положительным сигналом для атаки команды.
Подобные матчи позволяют Флику:
оценить кандидатов в основной состав;
проверить молодых игроков;
протестировать тактические изменения;
проконтролировать физическую подготовку команды.
Первый официальный соперник в новом сезоне — «Эльче»
Свой первый официальный матч в новом сезоне каталонцы проведут 23 августа.
В этой встрече «Барселона» сыграет против «Эльче». Ожидается, что к этому времени команда проведет еще несколько контрольных матчей и сформирует оптимальный состав на официальный сезон.
Матч
Информация
Контрольная игра
«Барселона» — «Европа»
Счет
4:1
Дата проведения
24 июля
Первая официальная игра
23 августа, против «Эльче»
Для «Барселоны» начались новые испытания
Победа над «Европой» стала первым шагом команды в процессе подготовки. Теперь перед Ханс-Дитером Фликом стоит задача правильно оценить состояние игроков и определиться с основным составом до начала сезона.
Как вы думаете, какого результата добьется «Барселона» в новом сезоне? Оставляйте свое мнение в комментариях.
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