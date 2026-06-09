Тьерри Анри прокомментировал переход Энтони Гордона в «Барселону»

·10·Спорт
Тьерри Анри прокомментировал переход Энтони Гордона в «Барселону»

Легенда «Арсенала» Тьерри Анри высоко оценил усилия Энтони Гордона по изучению испанского языка после его перехода в «Барселону». Бывший французский нападающий уверен, что вингер сборной Англии идеально впишется в стиль игры клуба. Анри подчеркнул важность завершения трансфера перед чемпионатом мира и предсказал Гордону большие успехи в Каталонии. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Говоря о футболисте, перешедшем из «Ньюкасла» почти за 80 миллионов евро, Анри отметил, что его скорость и умение обыгрывать защитников один в один усилят атаку «сине-гранатовых». Ожидается, что способность Гордона играть на любом участке линии атаки будет особенно полезна для «Барселоны» под руководством Ханси Флика.

«Думаю, Энтони Гордон сможет оказать большое влияние в команде, которая играет в отличный футбол. Он умеет растягивать оборону соперника, так как хорошо открывается в свободные зоны и обладает голевым чутьем. Он может играть слева, справа и в центре, как это было в «Ньюкасле». Для него это сбылась мечта», — сказал Анри в интервью изданию Бетвай.

Вне поля Гордон привлек всеобщее внимание, выступив на испанском языке во время своей презентации. Анри считает это важным шагом к адаптации в новой среде и установлению контакта с болельщиками. «Когда приезжаешь в новое место, нужно так поступать — необходимо адаптироваться. Это показывает, что он понимает, куда попал. Увидев его усилия, я подумал: „Молодец, дружище“», — добавил легендарный футболист.

БарселонаЭнтони ГордонТьерри АнриТрансферыЛа Лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Дидье Дешам высказался о безголевой серии Килиана МбаппеДидье Дешам высказался о безголевой серии Килиана МбаппеСегодня, 14:19Джафар Ирисметов назвал главную проблему в команде КаннавароДжафар Ирисметов назвал главную проблему в команде КаннавароСегодня, 14:08Служба безопасности США подвергла сборную Узбекистана строгому контролюСлужба безопасности США подвергла сборную Узбекистана строгому контролюСегодня, 13:41Звезда Алжира пообещал обыграть Лионеля Месси и АргентинуЗвезда Алжира пообещал обыграть Лионеля Месси и АргентинуСегодня, 12:10Жозе Моуринью хочет привести Нико Шлоттербека в Реал МадридЖозе Моуринью хочет привести Нико Шлоттербека в Реал МадридСегодня, 11:56Арсенал неожиданно уволил руководителя медицинского отделаАрсенал неожиданно уволил руководителя медицинского отделаСегодня, 11:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана