Тьерри Анри прокомментировал переход Энтони Гордона в «Барселону»

Легенда «Арсенала» Тьерри Анри высоко оценил усилия Энтони Гордона по изучению испанского языка после его перехода в «Барселону». Бывший французский нападающий уверен, что вингер сборной Англии идеально впишется в стиль игры клуба. Анри подчеркнул важность завершения трансфера перед чемпионатом мира и предсказал Гордону большие успехи в Каталонии. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Говоря о футболисте, перешедшем из «Ньюкасла» почти за 80 миллионов евро, Анри отметил, что его скорость и умение обыгрывать защитников один в один усилят атаку «сине-гранатовых». Ожидается, что способность Гордона играть на любом участке линии атаки будет особенно полезна для «Барселоны» под руководством Ханси Флика.

«Думаю, Энтони Гордон сможет оказать большое влияние в команде, которая играет в отличный футбол. Он умеет растягивать оборону соперника, так как хорошо открывается в свободные зоны и обладает голевым чутьем. Он может играть слева, справа и в центре, как это было в «Ньюкасле». Для него это сбылась мечта», — сказал Анри в интервью изданию Бетвай.

Вне поля Гордон привлек всеобщее внимание, выступив на испанском языке во время своей презентации. Анри считает это важным шагом к адаптации в новой среде и установлению контакта с болельщиками. «Когда приезжаешь в новое место, нужно так поступать — необходимо адаптироваться. Это показывает, что он понимает, куда попал. Увидев его усилия, я подумал: „Молодец, дружище“», — добавил легендарный футболист.