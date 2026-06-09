Гарри Кейн: лучший шанс выиграть чемпионат мира

·8·Спорт
Гарри Кейн: лучший шанс выиграть чемпионат мира

Капитан сборной Англии Гарри Кейн уверен, что предстоящий чемпионат мира станет его лучшим шансом одержать победу на международной арене. Нападающий, прибывающий на свой третий глобальный турнир в отличной физической форме и с высокой результативностью, намерен завоевать главный трофей и укрепить статус величайшего футболиста в истории страны. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Находящийся в феноменальной спортивной форме Кейн в интервью изданию ITV Football признал, что футбол полон неожиданностей, но высоко оценил свое текущее состояние. Он подчеркнул, что пик его возможностей дает Англии большое преимущество. «Никогда не знаешь, что случится в футболе, поэтому нужно думать, что это может быть последний шанс. Я хочу играть долго, но сейчас чувствую себя лучше, чем когда-либо», — сказал нападающий.

Победа на чемпионате мира может сделать Кейна не только национальным героем, но и главным претендентом на «Золотой мяч». Опытный форвард продолжает стабильно забивать на высоком уровне. Его недавний гол в товарищеском матче против Новой Зеландии укрепил его позиции лучшего бомбардира в истории Англии — теперь на его счету 79 мячей. В завершившемся сезоне ему удалось забить в общей сложности 67 голов за клуб и сборную.

Сборная Англии начнет свой путь на чемпионате мира 17 июня матчем против Хорватии. Затем в групповом этапе им предстоит встретиться с Ганой и Панамой. Если Гарри Кейн сохранит свою сенсационную форму, у «трех львов» появится реальный шанс добиться исторического результата.

Гарри КейнАнглияЧемпионат МираЗолотой МячФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Реал» официально объявил об отставке главного тренера Альваро Арбелоа«Реал» официально объявил об отставке главного тренера Альваро АрбелоаСегодня, 19:09«Челси» не продаст этих семерых футболистов в летнее трансферное окно«Челси» не продаст этих семерых футболистов в летнее трансферное окноСегодня, 19:03Будущий соперник Узбекистана — сборная ДР Конго — упустила шанс в матче с ЧилиБудущий соперник Узбекистана — сборная ДР Конго — упустила шанс в матче с ЧилиВчера, 18:57Тьерри Анри предупредил «Арсенал» насчет летних трансферовТьерри Анри предупредил «Арсенал» насчет летних трансферовВчера, 18:52Манише: Криштиану Роналду обязан быть в основе на ЧМ-2026Манише: Криштиану Роналду обязан быть в основе на ЧМ-2026Вчера, 18:17Рауль Хименес неожиданно вернулся в «Вулверхэмптон»Рауль Хименес неожиданно вернулся в «Вулверхэмптон»Вчера, 18:16
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана