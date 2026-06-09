Гарри Кейн: лучший шанс выиграть чемпионат мира

Капитан сборной Англии Гарри Кейн уверен, что предстоящий чемпионат мира станет его лучшим шансом одержать победу на международной арене. Нападающий, прибывающий на свой третий глобальный турнир в отличной физической форме и с высокой результативностью, намерен завоевать главный трофей и укрепить статус величайшего футболиста в истории страны. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Находящийся в феноменальной спортивной форме Кейн в интервью изданию ITV Football признал, что футбол полон неожиданностей, но высоко оценил свое текущее состояние. Он подчеркнул, что пик его возможностей дает Англии большое преимущество. «Никогда не знаешь, что случится в футболе, поэтому нужно думать, что это может быть последний шанс. Я хочу играть долго, но сейчас чувствую себя лучше, чем когда-либо», — сказал нападающий.

Победа на чемпионате мира может сделать Кейна не только национальным героем, но и главным претендентом на «Золотой мяч». Опытный форвард продолжает стабильно забивать на высоком уровне. Его недавний гол в товарищеском матче против Новой Зеландии укрепил его позиции лучшего бомбардира в истории Англии — теперь на его счету 79 мячей. В завершившемся сезоне ему удалось забить в общей сложности 67 голов за клуб и сборную.

Сборная Англии начнет свой путь на чемпионате мира 17 июня матчем против Хорватии. Затем в групповом этапе им предстоит встретиться с Ганой и Панамой. Если Гарри Кейн сохранит свою сенсационную форму, у «трех львов» появится реальный шанс добиться исторического результата.