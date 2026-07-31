Avito Услуги запустил фильтр поиска специалистов по искусственному интеллекту

·41·Технологии
Avito Услуги запустил фильтр поиска специалистов по искусственному интеллекту

Avito Услуги, одна из ведущих платформ объявлений в России, внедрила специальный фильтр поиска, позволяющий пользователям быстрее находить кадров, работающих в сфере искусственного интеллекта и нейросетей. Как сообщает издание Иксбт.ком, новая функция существенно упрощает процесс поиска специалистов, работающих с современными технологиями, и повышает прозрачность рынка цифровых услуг. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время, когда технологии искусственного интеллекта стремительно проникают в различные сферы, резко возрастает спрос на квалифицированные кадры, умеющие работать с этими инструментами. Новая поисковая опция направлена именно на удовлетворение этой потребности и предоставляет заказчикам возможность отбирать наиболее подходящих исполнителей для своих проектов.

Принцип работы новой функции

Данная полезная возможность заработала в нескольких ключевых направлениях платформы, в частности в категориях Деловые услуги, Фото- и видеосъемка, а также Обучение. Пользователи при поиске нужной услуги смогут активировать специальный фильтр и отбирать именно специалистов по нейросетям и искусственному интеллекту.

Специалисты и фрилансеры, в свою очередь, могут самостоятельно указывать данную специализацию при размещении объявления или его редактировании. После этого все предоставленные данные проходят дополнительную проверку с помощью алгоритмов машинного обучения. Это обеспечивает попадание в результаты поиска только качественных объявлений, отвечающих заданным требованиям.

Специальное направление и перспективы

По данным Иксбт.ком, одновременно с запуском поискового фильтра в разделе Деловые услуги открылась еще одна новая категория — «АИ-решения, нейросети». Здесь собраны предложения, направленные на автоматизацию различных бизнес-процессов.

В рамках вновь открытого раздела можно найти следующие услуги:

  • Создание и настройка чат-ботов
  • Разработка корпоративных помощников на базе искусственного интеллекта
  • Профессиональное написание промптов
  • Внедрение технологий искусственного интеллекта в повседневные рабочие процессы компаний
Ожидается, что этот шаг послужит толчком к дальнейшему развитию рынка технологических услуг и выведет сотрудничество между предпринимателями и специалистами на новый уровень.

Искусственный ИнтеллектНейросетиAvitoТехнологииФриланс
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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