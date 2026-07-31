Сандро Тонали высказался о причинах перехода в Тоттенхэм

Итальянский полузащитник Сандро Тонали поделился своими мыслями о решении покинуть Ньюкасл Юнайтед и присоединиться к Тоттенхэму, а также о деталях, стоявших за этим трансфером. Оцениваемый в рекордные 100 миллионов фунтов стерлингов, этот трансфер стал одним из главных событий летнего межсезонья. В интервью британской прессе 26-летний футболист особо подчеркнул, что бывшая команда оставила огромный след в его карьере, а при уходе интересы клуба были поставлены на первое место. Об этом сообщает сообщает .

По данным издания Даилй Маил, Сандро Тонали успешно выступал за Ньюкасл Юнайтед на протяжении трех лет, став ключевой фигурой команды. Однако после ухода главного тренера Эдди Хау футболист решил открыть новую страницу в своей карьере. Тем не менее, проявляя уважение к заслугам клуба за прошлые годы, он постарался сделать так, чтобы сумма трансфера оказалась максимально выгодной для команды.

Детали трансферов и финансовая несостоятельность Серии А

По словам Сандро Тонали, его ценник в 100 миллионов фунтов оказался значительно выше бюджетных возможностей итальянских клубов. По этой причине вероятность его возвращения в Серию А отпала с самого начала. Для футболиста и его семьи продолжение карьеры именно в Англии оказалось наиболее оптимальным решением, тем более что и другие топ-клубы проявляли интерес к его услугам.

Как стало известно, на Тонали серьезно претендовал и Манчестер Сити. Однако в итоге футболист сделал выбор в пользу Тоттенхэма. На него сильное влияние оказал разговор с главным тренером лондонцев Роберто Де Дзерби и подход руководства клуба.

Фактор Роберто Де Дзерби и семейное решение

По словам игрока, беседа с Роберто Де Дзерби всего за 15 минут определила его будущее. Энтузиазм руководства Тоттенхэма к своей работе, серьезность и планы на будущее сразу убедили Тонали и его семью. Они ставили целью не только спортивную составляющую, но и изменение семейной жизни и городской обстановки.

Сандро Тонали выразил благодарность своему бывшему клубу и поделился следующими мыслями:

В Ньюкасле я встретил замечательных людей, которые искренне любят футбол.

Когда я решил уйти, то сказал своему агенту и в разговоре с Россом Уилсоном, чтобы они обеспечили для Ньюкасла наилучшую сделку, потому что они этого заслуживают.

В жизни все может измениться за пять минут, поэтому всегда нужно сохранять должное уважение.

Чувствующий себя счастливым в новой команде итальянский полузащитник теперь сосредоточен на выполнении масштабных задач, поставленных перед лондонским клубом, и на том, чтобы еще полнее раскрыть свой потенциал под руководством Роберто Де Дзерби.