OnePlus представила недорогой смартфон с батареей на 7000 мА·ч

На рынке Индии официально представлен новый смартфон OnePlus Н6кс, отличающийся огромным аккумулятором емкостью 7000 мА·ч и доступной ценой. Как сообщает иксбт.ком, это бюджетное устройство нацелено на привлечение внимания покупателей из среднего и нижнего сегментов благодаря длительному времени автономной работы и современным технологическим характеристикам. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

Главной отличительной особенностью нового смартфона называется именно емкость его аккумулятора. Однако восполнение заряда батареи большого объема потребует времени, так как устройство поддерживает зарядное устройство мощностью всего 15 В. Кроме того, производители внедрили для любителей игр режим Бйпасс Чаргинг, который обеспечивает подачу энергии напрямую от зарядного устройства и предотвращает перегрев батареи.

Технические возможности и экран

Модель OnePlus Н6кс…

Устройство оснащено 6,8-дюймовым ИПС-экраном с разрешением ХД+ и частотой обновления 120 Hz. Пиковая яркость дисплея составляет 900 нит. Аппаратная часть базируется на процессоре MediaTek Dimensity 6360 Apex. В качестве программного обеспечения установлены современная операционная система Android 16 и фирменная оболочка ОксйгенОС 16.

Цена и дополнительные функции

Основная камера смартфона включает 13-мегапиксельный сенсор, а фронтальная камера делает снимки с разрешением 5 мегапикселей. Также внутри устройства предусмотрена система охлаждения с испарительной камерой площадью 5300 мм². Корпус защищен от брызг воды и пыли по стандарту ИП64.

Среди прочих удобств — боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм разъём для наушников, а также беспроводные адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3. Габариты гаджета составляют 166,38 × 78,13 × 8,65 мм, а вес — 214 граммов.

Судя по ценам, предлагаемым в Индии, OnePlus Н6кс поступит в продажу в двух модификациях: