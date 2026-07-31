OnePlus представила недорогой смартфон с батареей на 7000 мА·ч

·56·Технологии
OnePlus представила недорогой смартфон с батареей на 7000 мА·ч

На рынке Индии официально представлен новый смартфон OnePlus Н6кс, отличающийся огромным аккумулятором емкостью 7000 мА·ч и доступной ценой. Как сообщает иксбт.ком, это бюджетное устройство нацелено на привлечение внимания покупателей из среднего и нижнего сегментов благодаря длительному времени автономной работы и современным технологическим характеристикам. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

Главной отличительной особенностью нового смартфона называется именно емкость его аккумулятора. Однако восполнение заряда батареи большого объема потребует времени, так как устройство поддерживает зарядное устройство мощностью всего 15 В. Кроме того, производители внедрили для любителей игр режим Бйпасс Чаргинг, который обеспечивает подачу энергии напрямую от зарядного устройства и предотвращает перегрев батареи.

Технические возможности и экран

Модель OnePlus Н6кс…

Устройство оснащено 6,8-дюймовым ИПС-экраном с разрешением ХД+ и частотой обновления 120 Hz. Пиковая яркость дисплея составляет 900 нит. Аппаратная часть базируется на процессоре MediaTek Dimensity 6360 Apex. В качестве программного обеспечения установлены современная операционная система Android 16 и фирменная оболочка ОксйгенОС 16.

Цена и дополнительные функции

Основная камера смартфона включает 13-мегапиксельный сенсор, а фронтальная камера делает снимки с разрешением 5 мегапикселей. Также внутри устройства предусмотрена система охлаждения с испарительной камерой площадью 5300 мм². Корпус защищен от брызг воды и пыли по стандарту ИП64.

Среди прочих удобств — боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм разъём для наушников, а также беспроводные адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3. Габариты гаджета составляют 166,38 × 78,13 × 8,65 мм, а вес — 214 граммов.

Судя по ценам, предлагаемым в Индии, OnePlus Н6кс поступит в продажу в двух модификациях:

  • версия 4/64 GB — 200 долларов
  • версия 4/128 GB — 220 долларов

OnePlusСмартфонAndroidТехнологииГаджеты
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Qualcomm прокомментировала падение робота 4НЭ-1 на презентации Computex 2026Qualcomm прокомментировала падение робота 4НЭ-1 на презентации Computex 2026Сегодня, 10:28В Южной Корее наблюдается высокий спрос на новые смартфоны SamsungВ Южной Корее наблюдается высокий спрос на новые смартфоны SamsungСегодня, 07:58Ученые получили твердый углерод для аккумуляторов из выброшенного в атмосферу КО2Ученые получили твердый углерод для аккумуляторов из выброшенного в атмосферу КО2Сегодня, 07:28Агенты искусственного интеллекта сбегают из тестовой средыАгенты искусственного интеллекта сбегают из тестовой средыСегодня, 03:59Компания Алсо, основанная Rivian, начинает поставки своих первых электровелосипедовКомпания Алсо, основанная Rivian, начинает поставки своих первых электровелосипедовСегодня, 03:25Новый шаг в науке: космические полеты с помощью света прошли испытанияНовый шаг в науке: космические полеты с помощью света прошли испытанияСегодня, 03:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно