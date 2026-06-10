Барселона обеспокоена травмой Ламине Ямаля

Руководство клуба «Барселона» выражает серьезную обеспокоенность физическим состоянием юной звезды сборной Испании Ламине Ямаля. Каталонцы недовольны ускорением процесса восстановления подростка-футболиста перед чемпионатом мира. Официальные лица клуба опасаются, что врачи и тренерский штаб сборной могут поставить под угрозу здоровье игрока. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным спортивного издания, руководство «Барселоны» опасается, что Ламине Ямаль может выйти на поле, не завершив процесс восстановления под полным контролем. Хотя сборная Испании с оптимизмом смотрит на его готовность к стартовому матчу турнира, каталонский клуб считает, что в отношении молодого игрока, чье физическое развитие еще не завершено, прежде всего необходима осторожность.

Ситуация обострилась после заявления главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте. Наставник подчеркнул, что процесс восстановления таких футболистов, как Ламине Ямаль, Микель Мерино и Нико Уильямс, идет хорошо, и они могут выйти на поле уже в первом матче. Де ла Фуэнте добавил, что состояние игроков будет оцениваться, однако основное внимание не будет сосредоточено исключительно на стартовых играх.

Напомним, что Ламине Ямаль получил травму мышцы левого бедра в матче против «Сельты» 22 апреля и с тех пор не участвовал в официальных играх. Бывший физиотерапевт «Барселоны» Хуанхо Брау также подчеркнул, что при таких травмах нагрузку необходимо увеличивать постепенно, иначе высок риск повторного повреждения на турнирах с высокой интенсивностью, таких как чемпионат мира.