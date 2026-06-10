Венсан Компани изменил решение: Бавария готова продать Альфонсо Дэвиса

Вероятность ухода защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса из команды возрастает. Как сообщает издание Sport Bild, клубы из Саудовской Аравии связались с немецким грандом и канадским футболистом по поводу летнего трансфера. Утверждается, что в стане мюнхенцев прошли переговоры между представителями клуба об условиях потенциального перехода. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Несмотря на то, что в начале 2025 года Дэвис продлил контракт с клубом до 2030 года, его будущее в настоящее время остается под вопросом. Зарплата футболиста в размере 15 миллионов евро в год и участившиеся травмы заставили руководство «Баварии» задуматься о продаже левого защитника. После тяжелой травмы колена, полученной весной 2025 года, Дэвис испытывает трудности с восстановлением своей спортивной формы.

Из-за недавних мышечных травм он выбыл из строя на длительный срок, и ожидается, что он даже пропустит Чемпионат мира в составе сборной Канады. В связи с этим главный тренер Венсан Компани изменил свое решение. Ранее активно поддерживавший Дэвиса и выступавший против покупки нового защитника, теперь наставник считает усиление этой позиции приоритетной задачей.

Если поступит достойное предложение, «Бавария» готова к переговорам. Безграничные финансовые возможности клубов Саудовской Аравии могут ускорить сделку. Однако маловероятно, что сам 25-летний футболист согласится на переход в Саудовскую Про-лигу, так как он по-прежнему считается одним из лучших крайних защитников мира.