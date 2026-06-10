Венсан Компани изменил решение: Бавария готова продать Альфонсо Дэвиса

·0·Спорт
Венсан Компани изменил решение: Бавария готова продать Альфонсо Дэвиса

Вероятность ухода защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса из команды возрастает. Как сообщает издание Sport Bild, клубы из Саудовской Аравии связались с немецким грандом и канадским футболистом по поводу летнего трансфера. Утверждается, что в стане мюнхенцев прошли переговоры между представителями клуба об условиях потенциального перехода. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Несмотря на то, что в начале 2025 года Дэвис продлил контракт с клубом до 2030 года, его будущее в настоящее время остается под вопросом. Зарплата футболиста в размере 15 миллионов евро в год и участившиеся травмы заставили руководство «Баварии» задуматься о продаже левого защитника. После тяжелой травмы колена, полученной весной 2025 года, Дэвис испытывает трудности с восстановлением своей спортивной формы.

Из-за недавних мышечных травм он выбыл из строя на длительный срок, и ожидается, что он даже пропустит Чемпионат мира в составе сборной Канады. В связи с этим главный тренер Венсан Компани изменил свое решение. Ранее активно поддерживавший Дэвиса и выступавший против покупки нового защитника, теперь наставник считает усиление этой позиции приоритетной задачей.

Если поступит достойное предложение, «Бавария» готова к переговорам. Безграничные финансовые возможности клубов Саудовской Аравии могут ускорить сделку. Однако маловероятно, что сам 25-летний футболист согласится на переход в Саудовскую Про-лигу, так как он по-прежнему считается одним из лучших крайних защитников мира.

БаварияАльфонсо ДэвисВенсан КомпаниТрансферыФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Проведет ли Криштиану Роналду свой последний матч в Португалии?Проведет ли Криштиану Роналду свой последний матч в Португалии?Сегодня, 06:52Венсан Компани изменил решение: Альфонсо Дэвис может покинуть БавариюВенсан Компани изменил решение: Альфонсо Дэвис может покинуть БавариюСегодня, 06:35Лионель Месси забил после выхода на замену: Аргентина обыграла ИсландиюЛионель Месси забил после выхода на замену: Аргентина обыграла ИсландиюСегодня, 06:33Боруссия Дортмунд продолжает борьбу за Кеннета АйххорнаБоруссия Дортмунд продолжает борьбу за Кеннета АйххорнаСегодня, 04:17Два гранда Саудовской Аравии предложили 80 миллионов евро за РафиньюДва гранда Саудовской Аравии предложили 80 миллионов евро за РафиньюСегодня, 04:07«Реал Мадрид» готовится попрощаться с рядом звездных футболистов«Реал Мадрид» готовится попрощаться с рядом звездных футболистовСегодня, 03:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана