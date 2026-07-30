«Реал» продал свой талант «Фулхэму»: умные стратегические пункты...

Мадридский «Реал» официально объявил о достижении окончательного соглашения о переходе нападающего Гонсало Гарсии в клуб Английской Премьер-лиги «Фулхэм» на постоянной основе. Этот трансфер стал одной из самых заметных и финансово важных сделок летнего трансферного окна.

Финансовые детали: гарантированные €40 миллионов и бонусы

Общая стоимость сделки может достичь 42 миллионов евро. «Фулхэм» выплатит «Реалу» гарантированную трансферную сумму в размере 40 миллионов евро. Еще 2 миллиона евро предусмотрены в виде различных бонусов, зависящих от показателей футболиста и команды.

Стратегическое преимущество для «Реала»: 30% от перепродажи и право обратного выкупа

Руководству мадридского «Реала» удалось закрепить трансфер умными стратегическими пунктами. Согласно соглашению, «Королевский клуб» сохраняет за собой 30-процентную долю от любой последующей продажи игрока. Это гарантирует, что если в будущем Гонсало Гарсия будет продан дороже, «Реал» получит значительную дополнительную прибыль.

Кроме того, мадридцы будут обладать правом первоочередного выкупа (оптион оф фирст рефусал) Гонсало Гарсии в будущем. Этот пункт дает «Реалу» преимущество на возвращение футболиста, если он проявит себя в «Фулхэме» и захочет вернуться в Мадрид.

Новый этап для Гонсало Гарсии и амбиции «Фулхэма»

Для «Фулхэма» этот трансфер является серьезным шагом, направленным на укрепление позиций клуба в Премьер-лиге и усиление линии атаки. Трата 40 миллионов евро плюс бонусов показывает готовность лондонского клуба инвестировать в молодых и перспективных игроков.

Ожидается, что в ближайшее время Гонсало Гарсия пройдет медицинский осмотр в Лондоне и подпишет контракт с «Фулхэмом». Для самого футболиста переход из молодежной системы «Реала» в основной состав команды Премьер-лиги — это большая возможность и ответственность.

Данный трансфер оценивается как успешный пример стратегии «Реала» по извлечению выгоды из воспитанников своей академии при одновременном сохранении возможности их возвращения в будущем. «Фулхэм» же на практике продемонстрировал свои амбиции.