Инфоркер привлекла 50 миллионов долларов для развития искусственного интеллекта и безопасности

Лондонская компания Инфоркер привлекла 50 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии К под руководством Инсигхт Партнерс. Средства направлены на помощь субъектам малого бизнеса в борьбе с современными угрозами в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности. Данная инвестиция указывает на резкий рост спроса на услуги аутсорсинга, а именно на управляемых поставщиков услуг (МСП), поскольку большинство малых предприятий не имеют возможности содержать собственный ИТ-отдел. Об этом сообщает Techcrunch.ком. сообщает об этом.

По данным издания TechCrunch, Инфоркер разрабатывает программное обеспечение именно для таких провайдеров. С помощью этой платформы специалисты получают возможность централизованно и эффективно управлять учетными записями Microsoft 365 своих клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса. Поскольку развитие кибербезопасности и технологий искусственного интеллекта сегодня усложнило внутренние ИТ-процессы, многие компании полагаются на помощь именно таких внешних экспертов.

Финансовый рост и быстрые шаги

За последние 18 месяцев Инфоркер удалось привлечь в общей сложности 110 миллионов долларов в ходе трех раундов подряд. По словам генерального директора и сооснователя компании, бизнес демонстрирует темпы роста на уровне 300 процентов в год. Между раундами серии Б и серии К оценка компании выросла вдвое, однако точные цифры не разглашаются. Столь быстрое проведение раундов финансирования объясняется беспрецедентной скоростью изменения киберугроз и искусственного интеллекта.

Стартап, начавший свою деятельность в 2023 году, направил большую часть капитала на разработку продуктов. В частности, были созданы функция Шадов AI, определяющая несанкционированное использование сотрудниками инструментов искусственного интеллекта на корпоративных устройствах, а также инструменты фиксации рисков в реальном времени. Кибербезопасность сегодня стала одной из самых серьезных проблем, и атаки теперь планируются не месяцами, а осуществляются за считанные минуты.

Новые угрозы и планы на будущее

Злоумышленники используют большие языковые модели (LLM) для анализа целевых объектов и написания более убедительных фишинговых писем. Это означает, что малый бизнес сталкивается с автоматизированными и масштабными рисками, каких раньше никогда не наблюдалось. Кроме того, актуальными задачами остаются защита корпоративных данных от хакеров и регулирование использования агентов искусственного интеллекта в бизнесе.

В настоящее время Инфоркер планирует дальнейшее расширение своего присутствия на рынке США. Внедрение новых продуктов также привело к некоторым изменениям в бизнес-модели. Если раньше стоимость 365 Манагер оценивалась в зависимости от количества клиентов, то теперь происходит переход на модель ценообразования на основе пользователей для инструмента обнаружения угроз. В будущем с добавлением возможностей искусственного интеллекта может быть внедрена ценовая политика на основе токенов или потребления.

Представители компании отмечают, что они продолжат фокусироваться преимущественно на работе с пакетами Microsoft. Поскольку Microsoft разрабатывает свои продукты главным образом для крупных корпораций, для вендоров, специализирующихся на обслуживании более мелких и сегментированных клиентов, открываются широкие возможности. Инфоркер видит в себе не конкурента Microsoft, а дополняющего ее партнера.