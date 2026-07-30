«Неприказовемая четверка» мадридского «Реала»: кто лежит в основе проекта Моуринью?

Руководство мадридского «Реала» определилось со своими стратегическими планами на следующий сезон и долгосрочную перспективу. По последним данным известного журналиста Хорхе Пикона, «королевский клуб» объявил четырех футболистов команды абсолютно неприкасаемыми и не продающимися. Эта новость приобретает еще большую значимость после возвращения Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

«Неприкасаемая четверка» «Реала»: Кто они?

По данным источника, руководство клуба видит в этих четырех игроках краеугольный камень и основную часть долгосрочного проекта команды. Они ни при каких обстоятельствах и ни за какие суммы не будут выставлены на трансфер. Вот те самые «неприкасаемые»:

Тибо Куртуа (Вратарь): Надежный оплот обороны команды и один из лучших голкиперов мира.

Федерико Вальверде (Полузащитник) : Воплощение клубной культуры, сильный и универсальный футболист, «мотор» команды.

Джуд Беллингем (Полузащитник): Феноменальный талант, взявший на себя роль лидера уже в первом сезоне, и мозговой центр команды.

Киллиан Мбаппе (Нападающий): Долгожданный и самый громкий трансфер клуба, будущая главная звезда линии атаки.

Неприкасаемость этих игроков демонстрирует стремление «Реала» к стабильности и продолжению победных традиций.

Возвращение Моуринью и новая эпоха: Старый знакомый, новые надежды

Это стратегическое решение было принято в период, когда «Реал» возглавил Жозе Моуринью. Возвращение португальского специалиста в Мадрид вызывает огромный интерес и надежды у болельщиков.

Моуринью уже руководил «королевским клубом» в 2010–2013 годах и добился значительных успехов:

Чемпионство в чемпионате Испании (Ла Лига);

Обладатель Кубка Испании (Копа дель Рей);

Победитель Суперкубка Испании.

Ожидается, что для «Реала», завершившего прошлый сезон на втором месте в Ла Лиге, новый проект под руководством Моуринью станет серьезным шагом на пути к возвращению чемпионства. Естественно, что эта «неприкасаемая четверка» послужит прочным фундаментом для новой победной стратегии Моуринью.

Основные факты стратегических планов «Реала»

Показатель / Критерий Детали Клуб «Реал» Мадрид Главный тренер Жозе Моуринью (с этого лета) Журналист / Источник Хорхе Пикон Статус Абсолютно не продаются (Неприкасаемые) Неприкасаемые игроки Куртуа, Вальверде, Беллингем, Мбаппе Цель Основа долгосрочного проекта Прошлый период Моуринью 2010–2013 гг. (Ла Лига, Копа дель Рей) Результат прошлого сезона 2-е место в Ла Лиге

Стратегические решения «Реала» и возвращение Моуринью — одна из самых актуальных тем в футбольном мире. Кто неприкасаем и какие изменения «Спекиал Оне» произведет в Мадриде?

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По вашему мнению, правильно ли это решение руководства «Реала»? Кого еще можно было бы назвать «неприкасаемым»? Сможет ли Моуринью снова сделать «Реал» чемпионом? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!