Шон Райт-Филлипс примет участие в шоу Стриктлй Коме Данкинг

Бывший вингер сборной Англии, а также клубов Челси и Манчестер Сити Шон Райт-Филлипс официально подтвержден в качестве участника сезона 2026 года популярного проекта Стриктлй Коме Данкинг. Об этом сообщил GOAL.ком, а также было объявлено на официальных страницах шоу в социальных сетях. Об этом сообщает портал Goal.com.

Завершивший профессиональную футбольную карьеру и занимающийся экспертной деятельностью бывший звездный игрок готовится выйти на танцпол. По его словам, данный проект находится абсолютно за пределами его привычной зоны комфорта, однако этот новый вызов вызвал у него большой интерес.

Путь от футбола до танцпола

Шон Райт-Филлипс в свое время провел 36 матчей за сборную Англии. Кроме того, за свою карьеру он защищал цвета таких известных команд, как Манчестер Сити, Челси и Куинз Парк Рейнджерс. Он также выступал за океаном, играя за клубы Нью-Йорк Ред Буллз и Финикс Райзинг.

После завершения карьеры футболиста он успешно работает экспертом на таких крупных телеканалах, как BBC, Sky Sports, ИТВ и в Английской Премьер-лиге. Вместе с тем, сын легенды Арсенала Иана Райта с 2020 года выполняет функции официального посла клуба Манчестер Сити.

Волнительные ожидания перед новым сезоном

После объявления его участником проекта Райт-Филлипс в шутливой форме признал, что его танцевальные навыки в основном ограничиваются семейными праздниками. Он подчеркнул, что законы танца являются для него совершенно новым миром.

«Танцы у меня в крови, но в основном на семейных мероприятиях!» — пошутил бывший футболист. — «Шоу Стриктлй, безусловно, находится вне зоны моего комфорта, но я очень хочу начать и с нетерпением жду этого испытания».

Он присоединился к разнообразному звездному составу, собирающемуся на сезон 2026 года. В этот ряд также вошли актриса Лейси Тернер, телеведущая Дэни Дайер и австралийская певица Дельта Гудрем, а объявления новых участников ожидаются в течение летних месяцев.