Расклад: Звезда «Манчестер Сити» Джон Стоунз в Милане — все подробности

·40·Спорт
Расклад: Звезда «Манчестер Сити» Джон Стоунз в Милане — все подробности

Опытный защитник сборной Англии и клуба «Манчестер Сити» Джон Стоунз находится на пороге крутого поворота в своей карьере. По сообщениям известного инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, 32-летний футболист уже прибыл в итальянский город Милан и близок к присоединению к одному из действующих грандов Серии А — «Интеру».

Контракт до 2028 года и миллионная зарплата: «Нерадзурри» ждут нового лидера

Согласно информации, соглашение между Джоном Стоунзом и миланским клубом полностью завершено. В ближайшие часы футболист пройдет медицинский осмотр и подпишет с «Интером» долгосрочный контракт.

  • Срок контракта: Трудовое соглашение между защитником и клубом будет действовать до конца июня 2028 года.

  • Размер зарплаты: Игрок сборной Англии будет получать в составе «нерадзурри» чистую зарплату в размере 4 миллиона евро в год.

Этот трансфер свидетельствует о стремлении руководства «Интера» укрепить линию обороны опытным игроком, проявившим себя на международной арене.

Последний сезон в «Манчестер Сити»: Травмы и малая игровая практика

Хотя Джон Стоунз внес большой вклад в многочисленные успехи «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы, включая требл и победу в Лиге чемпионов, завершившийся сезон выдался для него не столь продуктивным.

В минувшем розыгрыше АПЛ опытный защитник из-за травм и высокой конкуренции вышел на поле всего в 9 матчах. В этих играх он не отметился ни одним голом или результативной передачей за клуб. Тем не менее, дисциплина Джона осталась на высоком уровне — за сезон он не получил ни одной желтой или красной карточки.

Переезд в Милан — прекрасная возможность для Стоунза возобновить карьеру и получить стабильную игровую практику. Ожидается, что тактический стиль игры Серии А идеально подойдет для демонстрации его сильных сторон, в частности умения читать игру и работать с мячом.

Джон Стоунз: Цифры и факты

Показатель / Информация

Статистика (Прошлый сезон АПЛ)

Новости в «Интере»

Текущий клуб

«Манчестер Сити»

«Интер» (На пороге трансфера)

Выходы на поле

9 матчей

-

Голы / Ассисты

0 / 0

-

Карточки

0

-

Новый контракт

-

До конца июня 2028 года

Годовая зарплата

-

€4 000 000

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Как вы думаете, сможет ли Джон Стоунз найти свое место в Серии А и в системе «Интера»? Как его опыт поможет миланскому клубу на европейской арене? Оставляйте свои мысли и прогнозы в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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