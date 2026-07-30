Официально: «Челси» подписал звезду «Кристал Пэлас» за рекордную сумму!

Лондонский «Челси» совершил очередной крупный шаг на трансферном рынке. Клуб официально объявил о подписании контракта с ведущим защитником «Кристал Пэлас» Максансом Лакруа. Этот трансфер стал одним из самых громких событий текущего летнего трансферного окна в Премьер-лиге.

Zamin.уз рассматривает детали нового приобретения «аристократов» и успешную карьеру французского футболиста в другом лондонском клубе.

Детали трансфера: сделка на сумму €60,7 миллиона

По данным Трансфермаркт, «Челси» заплатил «Кристал Пэлас» 60,7 миллиона евро за 26-летнего центрального защитника. Эта сумма делает Лакруа одним из самых дорогих защитников в истории клуба. Ожидается, что Лакруа укрепит линию обороны на «Стэмфорд Бридж» и станет одной из ключевых фигур команды.

Успешный период в «Кристал Пэлас» и трофеи

Максанс Лакруа присоединился к «Кристал Пэлас» в августе 2024 года из немецкого «Вольфсбурга». За два сезона французский защитник стал настоящим лидером «орлов». Он принял участие в общей сложности в 98 матчах за команду во всех турнирах и забил 4 гола. Примечательно, что в 31 матче с его участием «Кристал Пэлас» отыграл «на ноль».

Вместе с лондонским клубом Лакруа завоевал три важных трофея:

Кубок Англии

Суперкубок Англии (Коммунитй Шиелд)

Главный трофей Лиги конференций УЕФА

В прошлом сезоне он выделялся не только своей игрой на поле, но и лидерскими качествами, выполняя функции вице-капитана команды.

Сборная Франции и Чемпионат мира

Стабильная и содержательная игра Лакруа на клубном уровне не осталась без внимания тренерского штаба национальной сборной Франции. В марте 2026 года он впервые получил вызов в главную команду страны. Защитник принял участие в чемпионате мира, проходившем в США, Канаде и Мексике, сыграв на турнире 3 матча.

Статистика Максанса Лакруа в «Кристал Пэлас»

Аспект / Критерий Детали Время перехода Август 2024 года Бывший клуб «Вольфсбург» (Германия) Количество матчей 98 Количество голов 4 «Сухие» матчи 31 Завоеванные трофеи Кубок Англии, Суперкубок Англии, Лига конференций УЕФА Дебют в сборной Март 2026 года Количество матчей на ЧМ 3 Сумма трансфера €60,7 миллиона

Трансфер Максанса Лакруа в «Челси» — это серьезный шаг, способный изменить раскстановку сил в Премьер-лиге.

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