Анчелотти раскрыл причину неудачного выступления Неймара на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти в своем выступлении, посвященном итогам чемпионата мира, дал оценку игре звездного футболиста команды Неймара на турнире. Итальянский специалист не скрывал своего разочарования физической формой и подготовкой игрока, в то же время особо отметив его профессионализм.
Zamin.уз представляет подробности этого сенсационного заявления и реальную статистику Неймара на ЧМ-2026.
Под критикой: «Неймар пришел в себя только к четвертому матчу»
Карло Анчелотти в интервью пресс-службе сборной Бразилии открыто заявил, что остался недоволен процессом подготовки Неймара к турниру. По его словам, футболист должен был набрать оптимальную спортивную форму еще до начала турнира.
Из заявления Карло Анчелотти:
«Единственное, что меня огорчило, — это то, что Неймар должен был подготовиться лучше перед началом турнира и набрать оптимальную спортивную форму не к четвертому матчу, а с самой первой игры».
Это заявление расценивается как одна из самых резких критики со стороны главного тренера в адрес «десятого номера» национальной команды. По мнению специалистов, Анчелотти не сомневается в индивидуальном мастерстве Неймара, но хочет, чтобы тот пересмотрел свой подход к крупным турнирам.
Неожиданное признание: «Его поведение было идеальным»
Несмотря на жесткую критику, итальянский специалист высоко оценил влияние Неймара на атмосферу внутри команды и его ответственность на тренировках. Это демонстрирует сложный и всесторонний подход Анчелотти к футболисту.
Анчелотти продолжил:
«Кроме того, его поведение было идеальным. Он серьезно отнесся к процессу восстановления, помогал команде и работал на тренировках очень ответственно и сосредоточенно».
Это признание показывает, что Неймара ценят не только как игрока на поле, но и как опытного члена команды.
Когда говорят факты: сколько минут сыграл Неймар на ЧМ-2026?
Статистика также подтверждает, что за критикой тренера стоят серьезные основания. Неймар принял участие всего в двух матчах на чемпионате мира 2026 года, и в обоих случаях выходил на замену.
Против Шотландии (групповой этап, последний матч): вышел на замену.
Против Норвегии (1/8 финала): вышел на поле на 67-й минуте.
Эти цифры наглядно показывают, что в начале турнира Неймар не был полностью готов помочь команде.
Итоговая таблица
Аспект / Критерий
Детали
Тренер
Карло Анчелотти
Футболист
Неймар
Причина критики
Предтурнирная подготовка (поздний набор формы)
Причина признания
Профессионализм, ответственность на тренировках
Матчи на ЧМ-2026
2 матча (Шотландия, Норвегия)
Статус на ЧМ-2026
В обоих выходил на замену
Ситуация вокруг сборной Бразилии и Неймара всегда находилась в центре внимания футбольного мира. Естественно, столь откровенное заявление тренера вызовет новые обсуждения.
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А как вы считаете, справедлива ли критика Карло Анчелотти? Сможет ли Неймар совершить поворот в своей карьере? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!
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