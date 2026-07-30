Анчелотти раскрыл причину неудачного выступления Неймара на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти в своем выступлении, посвященном итогам чемпионата мира, дал оценку игре звездного футболиста команды Неймара на турнире. Итальянский специалист не скрывал своего разочарования физической формой и подготовкой игрока, в то же время особо отметив его профессионализм.

Zamin.уз представляет подробности этого сенсационного заявления и реальную статистику Неймара на ЧМ-2026.

Под критикой: «Неймар пришел в себя только к четвертому матчу»

Карло Анчелотти в интервью пресс-службе сборной Бразилии открыто заявил, что остался недоволен процессом подготовки Неймара к турниру. По его словам, футболист должен был набрать оптимальную спортивную форму еще до начала турнира.

Из заявления Карло Анчелотти: «Единственное, что меня огорчило, — это то, что Неймар должен был подготовиться лучше перед началом турнира и набрать оптимальную спортивную форму не к четвертому матчу, а с самой первой игры».

Это заявление расценивается как одна из самых резких критики со стороны главного тренера в адрес «десятого номера» национальной команды. По мнению специалистов, Анчелотти не сомневается в индивидуальном мастерстве Неймара, но хочет, чтобы тот пересмотрел свой подход к крупным турнирам.

Неожиданное признание: «Его поведение было идеальным»

Несмотря на жесткую критику, итальянский специалист высоко оценил влияние Неймара на атмосферу внутри команды и его ответственность на тренировках. Это демонстрирует сложный и всесторонний подход Анчелотти к футболисту.

Анчелотти продолжил: «Кроме того, его поведение было идеальным. Он серьезно отнесся к процессу восстановления, помогал команде и работал на тренировках очень ответственно и сосредоточенно».

Это признание показывает, что Неймара ценят не только как игрока на поле, но и как опытного члена команды.

Когда говорят факты: сколько минут сыграл Неймар на ЧМ-2026?

Статистика также подтверждает, что за критикой тренера стоят серьезные основания. Неймар принял участие всего в двух матчах на чемпионате мира 2026 года, и в обоих случаях выходил на замену.

Против Шотландии (групповой этап, последний матч): вышел на замену.

Против Норвегии (1/8 финала): вышел на поле на 67-й минуте.

Эти цифры наглядно показывают, что в начале турнира Неймар не был полностью готов помочь команде.

Итоговая таблица

Аспект / Критерий Детали Тренер Карло Анчелотти Футболист Неймар Причина критики Предтурнирная подготовка (поздний набор формы) Причина признания Профессионализм, ответственность на тренировках Матчи на ЧМ-2026 2 матча (Шотландия, Норвегия) Статус на ЧМ-2026 В обоих выходил на замену

Ситуация вокруг сборной Бразилии и Неймара всегда находилась в центре внимания футбольного мира. Естественно, столь откровенное заявление тренера вызовет новые обсуждения.

Немедленно отправьте эту статью своим друзьям, коллегам и группам футбольных болельщиков!

А как вы считаете, справедлива ли критика Карло Анчелотти? Сможет ли Неймар совершить поворот в своей карьере? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!