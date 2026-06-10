Угу Алмейда: Возраст для Криштиану Роналду не помеха

·1·Спорт
Угу Алмейда: Возраст для Криштиану Роналду не помеха

Бывший нападающий сборной Португалии Угу Алмейда уверен, что 41-летний Криштиану Роналду останется ключевой фигурой на чемпионате мира 2026 года. Несмотря на то, что легендарный форвард приближается к завершению карьеры, его опыт и мастерство остаются решающими для «Селесау». Об этом сообщает портал Goal.com.

Алмейда выступал вместе с Криштиану Роналду на турнирах 2010 и 2014 годов и высоко ценит его трудолюбие. «Сегодня мы видим, что 39, 40 и даже 41-летние футболисты находятся в отличной физической форме. Роналду готовит себя лучше, чем когда-либо. Он гонится за единственным трофеем, которого не хватает в его коллекции — Кубком мира», — сказал бывший футболист в интервью изданию Луса.

Хотя звезда «Аль-Насра» уже не так быстр, как во времена выступлений за «Манчестер Юнайтед» или «Реал Мадрид», его футбольный интеллект по-прежнему считается непревзойденным. Алмейда призвал болельщиков не ждать Роналду 20-летней давности, а ценить его нынешний уровень опытного игрока, способного решать исход матчей. Ожидается, что этот опыт очень пригодится команде Роберто Мартинеса на групповом этапе.

Также Алмейда включил Португалию в число фаворитов турнира наряду с Францией, Испанией, Германией, Бразилией и действующим чемпионом Аргентиной. По его мнению, глубина состава и выступление игроков в сильнейших клубах мира дают Португалии шанс впервые стать чемпионами мира.

Криштиану РоналдуПортугалияЧемпионат МираРеал МадридФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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