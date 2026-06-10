Как Дешам ответил на критику позиции Мбаппе

В преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года каждое заявление из стана сборной Франции, считающейся одним из главных фаворитов турнира, вызывает большой резонанс в спортивном мире. Особенно не утихают споры вокруг тактической роли и позиции на поле капитана и главной звезды команды Килиана Мбаппе. На недавней пресс-конференции главный тренер сборной Франции Дидье Дешам своеобразно ответил на вопрос журналистов о том, какая позиция на поле является для Мбаппе наиболее оптимальной.

Среди спортивной общественности и экспертов часто звучит критика о том, что суперзвезда мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не может полностью раскрыть свой талант, скорость и потенциал в роли чистого центрального нападающего («девятки»), и что он гораздо опаснее как левый вингер. Наставник французов, защищая свою позицию, отреагировал на эти тактические претензии с долей иронии и юмора.

«Если это так, то, возможно, я действительно глупец, который ничего не понимает. Получается, что лучшие тренеры мира, которые последние три года использовали его именно на позиции центрального нападающего на клубном уровне, тоже вообще не разбираются в футболе? Килиан играл в центре атаки и показывал высокие результаты как в своем последнем сезоне за «ПСЖ», так и в последующие два успешных сезона в мадридском «Реале»», — цитирует слова Дешама известное «Мадрид Зоне» издание.

Из слов главного тренера становится ясно, что и в предстоящих матчах чемпионата мира центр атакующей линии Франции займет именно Мбаппе, и вся тактика команды будет строиться вокруг него.

Напомним, что свой первый ответственный матч на групповом этапе текущего мундиаля «трехцветные» проведут 16 июня против одного из сильнейших и физически крепких представителей африканского континента — сборной Сенегала. Ожидается, что этот центральный матч во многом определит судьбу лидерства в группе. Мы же желаем всем сборным на чемпионате мира красивой и содержательной игры.

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