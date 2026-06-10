Блестящая карьера гордости узбекского футбола, капитана и лучшего бомбардира в истории нашей национальной сборной Эльдора Шомуродова на европейских зеленых полях готовится выйти на новый, сенсационный уровень. После феноменальной и результативной игры в чемпионате Турции наш мастер атакующей линии получил отличную возможность вернуться в ряды самых могущественных и исторических клубов континента.

В текущем сезоне 30-летний форвард достойно защищал цвета «Истанбул Башакшехир», забив 22 гола в ворота соперников в турецкой Суперлиге и став единоличным бомбардиром чемпионата. Ранее сообщалось о серьезном интересе к нему со стороны богатых клубов Саудовской Аравии, однако, судя по всему, Эльдор предпочитает остаться в Европе. Согласно эксклюзивной информации известного турецкого спортивного журналиста Фатиха Демиркола, один из настоящих суперклубов Турции — «Фенербахче» — активно рассматривает проект приобретения Эльдора Шомуродова с целью усиления линии атаки мирового уровня и возвращения чемпионского титула в новом сезоне.

Как сообщает один из самых авторитетных источников в освещении инсайдов турецкого футбола споркс.ком амбициозный президент клуба «Фенербахче» Азиз Йылдырым намерен положить конец болезненной традиции вокруг команды. Дело в том, что знаменитый клуб остается без чемпионства Турции с далекого 2014 года. Президент полон решимости положить конец этому 12-летнему «черному проклятию» и порадовать болельщиков, укомплектовав состав настоящими звездами.

Азиз Йылдырым нацелен повысить атакующий потенциал и эффективность стамбульского гранда именно с помощью Эльдора Шомуродова. Ведь наш соотечественник уже доказал всей Турции свою стабильную игру, хладнокровие и способность взламывать оборону любого соперника и забивать голы.

Турецкая пресса особо отмечает, что тренерский штаб и руководство «Фенербахче» впечатлены тем, что узбекский бомбардир может эффективно играть не только на позиции чистого центрального нападающего («девятки»), но и при необходимости на обоих флангах атаки. Уникальные качества Шомуродова, такие как быстрая адаптация к различным тактическим схемам, неустанное трудолюбие на поле, преданность командной игре и мобильность, сделали его «трансферной целью номер один» для руководства стамбульцев. По имеющимся данным, представители «Фенербахче» в ближайшие дни сядут за стол официальных переговоров с руководством «Истанбул Башакшехир» для обсуждения стоимости трансфера узбекского легионера.

Напомним, что Эльдор Шомуродов переехал в Турцию летом 2025 года после яркой карьеры в сильных дивизионах Узбекистана, России («Ростов») и итальянской Серии А («Дженоа», «Рома», «Кальяри»). В футболке «Истанбул Башакшехир» наш любимый нападающий провел в общей сложности 44 ответственных матча во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 6 результативных передач. Желаем Эльдору только побед в его будущем новом клубе!

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