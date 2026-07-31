Поворот в карьере Мохамеда Салаха: вариант с Саудовской Аравией

Профессиональная карьера звездного египетского нападающего Мохамеда Салаха может подойти к важному этапу, способному круто изменить его путь. Имя опытного футболиста, более 15 лет ярко выступавшего на европейских полях, в частности за Ливерпуль, вновь начало связываться с представителями саудовской Про-лиги. Эта вероятность трансфера находится в центре внимания футбольной общественности и болельщиков. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает издание Сабах, после того как переход Мохамеда Салаха в турецкий Бешикташ сорвался во время летнего трансферного окна, он дал согласие на присоединение к саудовскому клубу Аль-Иттихад. По данным источника, в соответствии с договоренностью сторон, годовая зарплата форварда должна составить 25 миллионов долларов. Этот трансфер может стать важным шагом для саудовского клуба на пути к дальнейшему усилению состава.

Новая позиция на поле и тактические изменения

Ожидается, что Мохамед Салах, который на протяжении более чем 15 лет играл преимущественно на позиции правого вингера и добился огромных успехов, будет действовать на привычном месте и в составе Аль-Иттихада. Однако определенные кадровые и структурные изменения в клубе могут повлиять на этот вопрос. В частности, наличие в команде на этой позиции Муссы Диаби из Франции частично меняет ситуацию.

Тем не менее, руководство Аль-Иттихада до закрытия трансферного окна рассматривает и вариант расставания с Муссой Диаби. Если французский футболист покинет клуб, Мохамед Салах займет привычную для себя правую бровку. В противном случае тренерскому штабу придется попробовать египетскую звезду в совершенно иной роли — плеймейкера под нападающим или второго форварда.

Планы немецкого специалиста и перемены в команде

Главный тренер Аль-Иттихад, немецкий специалист Йенс Виссинг предпочитает опираться в своем стиле игры на тактическую схему 4-2-3-1. В этой расстановке игрок, действующий под единственным нападающим, имеет огромное значение. Обычно эту роль выполнял представитель Алжира Усман Ауар, однако появились сообщения о его возможном уходе из команды.

Если Усман Ауар покинет ряды Аль-Иттихада, это откроет для Мохамеда Салаха удобную возможность играть непосредственно в центральной зоне, то есть под нападающим. Переговоры по трансферу и чистка состава в клубе пока продолжаются, а окончательное решение ожидается в ближайшие дни.