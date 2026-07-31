Трансфер Родри может стать серьезной проблемой для Манчестер Сити и Энцо Марески

·39·Спорт
Трансфер Родри может стать серьезной проблемой для Манчестер Сити и Энцо Марески

В то время как Манчестер Сити переживает процесс адаптации к новой эпохе после ухода Пепа Гвардиолы, клуб может столкнуться с еще одним серьезным испытанием. Как сообщает Goal.com, опорный полузащитник и капитан сборной Испании Родри находится в сфере интересов мадридского Реала, и королевский клуб полон решимости осуществить этот трансфер. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Вероятность того, что 30-летний хавбек, считающийся одним из важнейших футболистов десятилетия, переберется на стадион Сантьяго Бернабеу до закрытия трансферного окна, возрастает с каждым днем. По мнению специалистов, уход Пепа Гвардиолы и других ключевых игроков ознаменовал собой завершение целой эпохи для Манчестер Сити, в то время как Родри вступил в последний год своего контракта.

Во время мартовской международной паузы текущего года сам игрок не скрывал своего намерения вернуться в Испанию, в частности в Мадрид. В беседе с представителями прессы Родри открыто заявлял, что предложение от одного из самых влиятельных клубов мира просто невозможно отклонить.

Центральная проблема, с которой столкнется Энцо Мареска

Для Энцо Марески, принявшего команду после ухода Пепа Гвардиолы, потеря Родри определенно станет настоящей головной болью. Манчестер Сити переживает масштабные перемены летом, и потеря главного стержня в центре поля может разрушить планы команды на следующий сезон.

Хотя в последние годы травмы омрачали карьеру Родри, его значимость всегда оценивалась очень высоко. Из-за тяжелой травмы колена (АКЛ), полученной в сентябре 2024 года, он надолго выбыл из строя. Завоевав «Золотой мяч» в октябре того же года, футболист в последующие сезоны испытывал трудности с возвращением к своей лучшей спортивной форме.

Руководство Манчестер Сити не раз называло частые выбывания из строя своего опорного полузащитника одной из главных причин потери чемпионского титула после сезона 2023/24. До этого Родри принимал участие практически во всех матчах клуба и был главным фундаментом командной игры.

Тем не менее, на летнем мундиале Родри продемонстрировал свое прежнее мастерство и в очередной доказал, почему он является одним из лучших полузащитников мира. Гвардиола еще в октябре прошлого года предсказывал, что Родри вернется на свой прежний уровень на крупных турнирах и в следующем сезоне, но увидим ли мы эту игру высочайшего уровня в составе Манчестер Сити или в футболке Реала — покажет время.

РодриРеал МадридМанчестер СитиЭнцо МарескаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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