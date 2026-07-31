Легенда «Ливерпуля» Мохамед Салах переходит в клуб «Аль-Иттихад»

·48·Спорт
Легенда «Ливерпуля» Мохамед Салах переходит в клуб «Аль-Иттихад»

Завершивший карьеру в клубе «Ливерпуль» египетский нападающий и одна из звезд мирового футбола Мохамед Салах находится на пороге перехода в действующий чемпион Саудовской Аравии — клуб «Аль-Иттихад». Об этом сообщило авторитетное издание Goal. Ожидается, что окончательное соглашение по трансферу достигнуто и документы будут подписаны в ближайшие дни. Это событие, без сомнения, станет одним из самых крупных и громких приобретений для Про-лиги Саудовской Аравии.

Переговоры с «Бешикташем» сорваны: финансовые споры

Первоначальные планы египетского бомбардира относительно продолжения карьеры были связаны с европейским континентом. Согласно информации источника, Мохамед Салах вел переговоры с турецким клубом «Бешикташ». Однако стороны не смогли прийти к единому мнению по финансовым условиям.

В частности, разногласия между игроком и клубом по поводу размера зарплаты и дополнительных бонусов стали причиной приостановки переговоров. Именно эта ситуация создала возможность для руководителей клуба Саудовской Аравии «Аль-Иттихад».

Космическое предложение от «Аль-Иттихада»: зарплата 25 миллионов долларов в год

После того как бывший лидер «Ливерпуля» стал свободным агентом, руководство «Аль-Иттихада» незамедлительно связалось с ним. Саудовская сторона предложила Салаху чрезвычайно привлекательный в финансовом отношении контракт.

В частности, согласно предложенному новому соглашению, годовая зарплата египетского нападающего установлена на уровне 25 миллионов долларов (около 23 миллионов евро). Эта сумма делает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов в Саудовской Про-лиге. Сообщается, что Салах принял это предложение и дал согласие на продолжение карьеры в Саудовской Аравии.

Трансферный анализ и статистика Мохамеда Салаха

Показатель / Детали

Анализ и комментарий

Футболист

Мохамед Салах (Египет, 32 года)

Текущий статус

Свободный агент (покинул «Ливерпуль»)

Предмет спора на переговорах

«Бешикташ» (Турция) – Неуспешно (финансовые разногласия)

Новый клуб

«Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия, Джидда)

Предложенная зарплата

25 миллионов долларов в год (ожидается официальное подтверждение)

Статус соглашения

Согласие получено, ожидается подписание документов

Заключение и прогнозы: начинается новая эра легенды «Ливерпуля»

Переезд Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию может войти в историю как один из крупнейших трансферов года в мировом футболе. Легендарный нападающий, за семь лет в составе «Ливерпуля» дважды становившийся чемпионом Англии, выигравший Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, теперь принимает новый вызов. После того как 32-летний футболист покинул «Ливерпуль» на правах свободного агента, финансовые и спортивные условия, предложенные «Аль-Иттихадом», оказались для него наиболее оптимальным вариантом.

Ожидается, что если сделка состоится, Салах внесет большой вклад в дальнейшее усиление Саудовской Про-лиги и успех клуба из Джидды в Лиге чемпионов АФК. Его трансфер станет очередным важным шагом на пути повышения авторитета саудовского футбола на мировом уровне.

Отправьте эту важную футбольную новость своим друзьям и любителям футбола! Многим будет интересно узнать подробности трансфера Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию и информацию о его рекордной зарплате.

Как вы думаете, сможет ли Мохамед Салах показывать результаты европейского уровня и в Саудовской Про-лиге? Оставляйте свои мысли в комментариях!

Мохаммед СалахЛиверпульАль-ИттихадБешикташСаудовская Аравия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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