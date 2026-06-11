Жозе Моуринью вернулся в Реал Мадрид: Майкл Оуэн о неожиданном назначении

·131·Спорт
Жозе Моуринью вернулся в Реал Мадрид: Майкл Оуэн о неожиданном назначении

Жозе Моуринью возвращается к управлению «Реал Мадридом», но может ли «Особенный» тренер по-прежнему служить гарантией успеха? Бывший нападающий «Королевского клуба» Майкл Оуэн в эксклюзивном интервью изданию GOAL выразил свое отношение к этому неожиданному назначению на «Сантьяго Бернабеу» и поделился прогнозами о том, сможет ли португальский специалист продержаться хотя бы сезон в самом требовательном клубе мира. Об этом сообщает Goal.com .

Моуринью возглавлял мадридцев в период с 2010 по 2013 год, проведя 178 матчей, выиграв чемпионат Испании и Кубок Короля. В то время он боролся со звездной «Барселоной» под руководством Пепа Гвардиолы и такими соперниками, как Лионель Месси. После этого он побеждал в Английской Премьер-лиге с «Челси» и в Лиге Европы с «Манчестер Юнайтед», однако последним крупным трофеем 63-летнего тренера стала победа в Лиге конференций с «Ромой» в 2022 году.

Майкл Оуэн не скрывал своего удивления от этого назначения: «Это стало для меня неожиданным решением. На последних местах работы он показывал не самые выдающиеся результаты. «Барселона» сейчас находится в отличной спортивной форме, поэтому работу Моуринью легкой не назовешь. У «Реал Мадрида» есть деньги, великолепный стадион и сильный состав, но я удивлен, почему клуб сделал ставку именно на него», — говорит бывший футболист.

Поскольку «Реал Мадрид» оставался без крупных трофеев последние два сезона, Флорентино Перес решил снова рискнуть. Однако, по мнению Оуэна, приход Моуринью не гарантирует таких же побед, как раньше. «15 лет назад можно было сказать, что его назначение — это гарантия успеха. Сейчас же неясно, стоит ли мириться с трудностями его характера ради трофеев. Если бы победа была гарантирована, я бы понял это решение, но сейчас такой гарантии нет», — добавил он.

Реал МадридЖозе МоуриньюМайкл ОуэнБарселонаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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