Льюис с юмором вспомнил о своем тюремном заключении перед боем под открытым небом

·3·Спорт
Льюис с юмором вспомнил о своем тюремном заключении перед боем под открытым небом

Легендарный американский тяжеловес Деррик Льюис, известный в мире смешанных единоборств (ММА) своим чувством юмора, неожиданными шутками и сокрушительными нокаутами, снова оказался в центре внимания. В то время как спортивный мир с нетерпением ожидает главных боев супертурнира «UFC Фридом 250» с участием Илии Топурии, Джастина Гейджи и Алекса Перейры, Льюис по прозвищу «Черный зверь» поднял настроение фанатам своим очередным выступлением. На официальной пресс-конференции перед предстоящим уникальным боем под открытым небом опытный боец отвечал на вопросы журналистов в своей неповторимой манере, с долей иронии и юмора.

На встрече с представителями прессы Деррик Льюис с иронией отметил, что у него уже есть «большой опыт» выступлений на открытом воздухе и стадионах, вспомнив неприятное, но забавное воспоминание из прошлого:

«Честно говоря, в последний раз, когда я дрался на улице, то есть под открытым небом, это закончилось не очень хорошо — я отправился за решетку ровно на три с половиной года (смеется). Поэтому могу сказать, что у меня достаточно «опыта» сведения счетов с соперниками на свежем воздухе».

«К тому же, я сейчас живу в штате Техас. Там своеобразный климат — весь день вокруг летают комары, постоянно атакуют разные насекомые. Короче говоря, они весь день не дают мне покоя. Но я уже привык и адаптировался к таким некомфортным условиям, жаре и атакам насекомых. Октагон под открытым небом меня точно не напугает», — рассмешил присутствующих знаменитый тяжеловес.

Стоит напомнить, что 41-летний Деррик Льюис, побивший множество рекордов за свою карьеру (29 побед, 13 поражений, 1 ничья и 1 несостоявшийся бой), выйдет в октагон 15 июня этого года. В рамках турнира «UFC Фридом 250» его соперником станет молодой и опасный соотечественник Джош Хокит (9-0), который еще не знает горечи поражений. Этот бой тяжеловесов, где столкнутся опыт и молодость, несомненно, станет одним из самых ярких событий турнира.

Подробности новых нокаутов Деррика Льюиса на открытом воздухе, лучшие моменты турнира «UFC Фридом 250» и самые горячие, эксклюзивные и сенсационные статьи из мира ММА всегда читайте вместе с нами на страницах Замин!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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