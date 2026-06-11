Разногласия по контракту между Гарри Кейном и Баварией

·93·Спорт
Разногласия по контракту между Гарри Кейном и Баварией

В переговорах между Гарри Кейном и «Баварией» возникли неожиданные проблемы. Несмотря на то, что капитан сборной Англии остается основным нападающим мюнхенского клуба, диалог о продлении контракта зашел в тупик. Как сообщает издание Kicker, стороны не могут прийти к согласию по срокам и финансовым условиям нового соглашения. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Хотя текущий контракт действует до 2027 года, ряд богатых европейских клубов внимательно следит за ситуацией. Если руководство «Баварии» не договорится с Кейном до чемпионата мира, летом им, возможно, придется рассмотреть крупные трансферные предложения. Сообщается, что представители нападающего уже получают интерес от нескольких команд.

В прошлом сезоне Гарри Кейн провел за «Баварию» 51 матч во всех турнирах, забил 61 гол и отдал 7 результативных передач. Вместе с командой он оформил «золотой дубль» в Германии и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Также с 36 голами он опередил таких соперников, как Эрлинг Холанд, и завоевал «Золотую бутсу» Европы.

32-летний нападающий считает себя одним из главных претендентов на «Золотой мяч». В интервью Л'Экуипе он отметил: «Учитывая мои трофеи и голы в этом сезоне, я определенно в гонке. Особенно если сборная Англии выиграет чемпионат мира, нетрудно представить, что награда достанется английскому футболисту».

Гарри КейнБаварияТрансферыБундеслигаЛига Чемпионов
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Рональд Куман поделился мыслями перед матчем против ЯпонииРональд Куман поделился мыслями перед матчем против ЯпонииСегодня, 17:37Аргентинским болельщикам, не получившим визы, раздали бесплатные телевизорыАргентинским болельщикам, не получившим визы, раздали бесплатные телевизорыСегодня, 17:19Марк Касадо принял решение расстаться с БарселонойМарк Касадо принял решение расстаться с БарселонойСегодня, 16:52Ламин Ямаль назначен послом ЮНИСЕФЛамин Ямаль назначен послом ЮНИСЕФСегодня, 15:57ФИФА планирует внедрить революционные правила против затяжки времениФИФА планирует внедрить революционные правила против затяжки времениСегодня, 15:44Хамес Родригес верит, что Луис Диас может выиграть «Золотой мяч»Хамес Родригес верит, что Луис Диас может выиграть «Золотой мяч»Сегодня, 13:57
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана