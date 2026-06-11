Разногласия по контракту между Гарри Кейном и Баварией

В переговорах между Гарри Кейном и «Баварией» возникли неожиданные проблемы. Несмотря на то, что капитан сборной Англии остается основным нападающим мюнхенского клуба, диалог о продлении контракта зашел в тупик. Как сообщает издание Kicker, стороны не могут прийти к согласию по срокам и финансовым условиям нового соглашения. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Хотя текущий контракт действует до 2027 года, ряд богатых европейских клубов внимательно следит за ситуацией. Если руководство «Баварии» не договорится с Кейном до чемпионата мира, летом им, возможно, придется рассмотреть крупные трансферные предложения. Сообщается, что представители нападающего уже получают интерес от нескольких команд.

В прошлом сезоне Гарри Кейн провел за «Баварию» 51 матч во всех турнирах, забил 61 гол и отдал 7 результативных передач. Вместе с командой он оформил «золотой дубль» в Германии и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Также с 36 голами он опередил таких соперников, как Эрлинг Холанд, и завоевал «Золотую бутсу» Европы.

32-летний нападающий считает себя одним из главных претендентов на «Золотой мяч». В интервью Л'Экуипе он отметил: «Учитывая мои трофеи и голы в этом сезоне, я определенно в гонке. Особенно если сборная Англии выиграет чемпионат мира, нетрудно представить, что награда достанется английскому футболисту».