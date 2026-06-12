Сборная Мексики обыграла ЮАР в первом матче ЧМ-2026

Весь мир стал свидетелем официального открытия крупнейшего и самого престижного спортивного праздника, которого с нетерпением ждали миллионы футбольных болельщиков — Чемпионата мира 2026 года, принимаемого зелеными полями США, Мексики и Канады! Первый матч этого грандиозного турнира, стартовавшего за океаном, подарил переполненным трибунам настоящий накал страстей, голы и неожиданную драму. В матче открытия турнира представители группы «А» — одна из стран-хозяек, мастеровитая сборная Мексики, встретилась с грозным представителем Африканского континента, сборной Южно-Африканской Республики (ЮАР), и оформила уверенную победу.

Уже на 9-й минуте встречи, начавшейся на невероятно высоких скоростях, талантливый нападающий мексиканцев Хулиан Киньонес точно поразил ворота соперника, взорвав стадион и вписав свое имя в историю как автор первого официального гола текущего мундиаля. Если первый тайм прошел под диктовку хозяев, то и во второй половине встречи атакующая мощь не угасла. На 67-й минуте опытный и мастеровитый форвард Рауль Хименес во второй раз огорчил голкипера ЮАР, увеличив разрыв в счете и поставив финальную точку в матче — 2:0.

«Дождь» из красных карточек и ожесточенная борьба

Игра запомнилась не только голами, но и бескомпромиссными, жесткими столкновениями на поле, а также решительными действиями арбитра. Африканские футболисты были вынуждены идти на нарушения, чтобы остановить атаки соперника. В результате на 49-й минуте игрок сборной ЮАР Ситоле был удален с поля после второго предупреждения. Ближе к концу встречи, на 84-й минуте, вышедший на замену Зване также получил прямую красную карточку, оставив своих товарищей по команде вдевятером.

Однако на 90+2-й минуте, добавленной арбитром, защитник мексиканцев Монтес также был удален с поля за грубость, и обе команды завершили матч в неполных составах. Несмотря на это, хозяева завоевали первые важные 3 очка на глазах у своих болельщиков и сделали первый уверенный шаг к плей-офф.

ЧМ-2026. Группа «А». Подробности 1-го тура:

Мексика — ЮАР — 2:0

Голы: Хулиан Киньонес (9), Рауль Хименес (67).

Состав Мексики: Ранхель, Рейес, Монтес, Васкес, Гальярдо, Фидальго (Мора, 66), Лира (Альварес, 76), Гутьеррес (Чавес, 66), Альварадо, Киньонес (Вега, 79), Хименес (Гонсалес, 76).

Состав ЮАР: Уильямс, Окон, Мудау, Сибиси, Мбокази, Мокуна, Ситоле, Адамс (Зване, 61), Модиба (Апполис, 77), Фостер (Мбата, 56), Райнерс (Макгопа, 77).

Предупреждения: Гутьеррес (23) — Мокуна (17), Сибиси (74).

Удаления: Монтес (90+2) — Ситоле (49), Зване (84).

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