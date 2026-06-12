Усман Дембеле: Лионель Месси может стать чемпионом мира с Аргентиной и в 38 лет

·48·Спорт
Усман Дембеле: Лионель Месси может стать чемпионом мира с Аргентиной и в 38 лет

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле высоко отозвался о своем бывшем одноклубнике Лионеле Месси. Французский вингер подчеркнул, что легендарный форвард способен привести сборную Аргентины к очередному чемпионству мира, несмотря на то, что ему исполнится 38 лет. Дембеле отметил, что уникальное мастерство и влияние Месси на поле не ослабевают с течением времени. Об этом сообщает портал Goal.com.

Усман Дембеле, готовящийся к турниру в составе сборной Франции, в интервью изданию Marca высказался о Лионеле Месси. «Конечно, он может выиграть любой трофей. Я видел, на что он способен, когда мы вместе играли за «Барселону». Он лучший игрок в истории футбола и остается очень опасным», — сказал звезда «ПСЖ».

Дембеле особо отметил, что возраст Месси не влияет на его игру. По его словам, остановить Лионеля Месси даже в 38 лет — крайне сложная задача, а его врожденный талант и опыт могут принести Аргентине еще одно золото. В то же время Усман Дембеле рассказал о давлении на сборную Франции, заявив, что его команда приложит все усилия, чтобы выйти в финал в третий раз подряд.

Сборная Франции начнет свой путь на турнире матчем против Сенегала. На групповом этапе их также ждут встречи с Ираком и Норвегией. Действующий чемпион мира Аргентина начнет выступление игрой против Алжира, а затем встретится с Австрией и Иорданией. Обе топ-сборные считаются главными фаворитами турнира в расширенном формате.

Лионель МессиУсман ДембелеАргентинаФранцияЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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