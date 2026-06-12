Исторический чемпионат мира по футболу 2026 года, приковавший внимание всей планеты к зеленым полям, дарит миру настоящий восторг с первых же захватывающих минут. Этот грандиозный спортивный праздник собрал в одном месте не только миллионы простых болельщиков, но и живых легенд, оставивших неизгладимый след в истории игры миллионов. Одна из самых ярких и волшебных звезд футбольного мира — бывший полузащитник «ПСЖ», «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо — также посетил церемонию открытия нынешнего мирового первенства и не смог скрыть своего волнения по поводу этого глобального события.

Для бразильской экс-звезды, получившей прозвище «футбольный волшебник», эта страна вовсе не чужая. За свою карьеру он достойно защищал цвета известного мексиканского клуба «Керетаро» и занял особое место в сердцах местных болельщиков.

«В Мексике невероятная позитивная энергия»

Роналдиньо, считающийся живым символом мирового футбола, через свою официальную страницу в социальной сети «Кс» (бывший Twitter) поделился искренними чувствами после возвращения на мексиканскую землю:

«Возвращение на мексиканскую землю, ставшую для меня родной, чтобы вновь принять участие в официальной церемонии открытия такого грандиозного чемпионата мира, приносит мне бесконечную радость и счастье! Я очень счастлив снова встретить здесь своих дорогих друзей по полю и многих легенд спорта. Сейчас здесь царит невероятная, уникальная высокая позитивная энергия, это настоящий прекрасный праздник для миллионов футбольных болельщиков! Все прекрасно знают, как сильно я люблю эту прекрасную страну, и я всегда получаю особое удовольствие от визитов сюда... Вперед, пусть предстоящий турнир станет для всех нас по-настоящему особенным и незабываемым!»

В следующей специальной аналитической таблице вы можете увидеть богатую футбольную историю легендарного Роналдиньо и его связи с Мексикой, одним из хозяев ЧМ-2026:

Статус футболиста Главное командное достижение Гранд-клубы, в которых выступал След в мексиканском футболе Ожидания от турнира ЧМ-2026 Легенда и волшебник футбола Чемпион мира 2002 года ПСЖ, Барселона, Милан Бывший игрок клуба «Керетаро» Самый особенный футбольный праздник в истории

Визит исторического чемпиона на мировое первенство

Стоит особо отметить, что слово и статус Роналдиньо на чемпионатах мира имеют очень большой вес. В 2002 году на мировом первенстве, проходившем на зеленых полях Азии (Япония и Южная Корея), он сотворил настоящее волшебство в составе сборной Бразилии, поднял над головой главный золотой кубок и стал чемпионом планеты. Хотя прошли годы, его любовь к футболу не угасла.

Мнение экспертов: Появление на поле таких великих игроков, как Роналдиньо, на старте ЧМ-2026 служит повышению престижа турнира и еще большему воодушевлению болельщиков. Его добрые слова и пожелания, несомненно, станут большой мотивацией для нового поколения футболистов.

Ожидается, что на этом историческом турнире, который принимает Северная Америка, будет еще много «особенных и прекрасных» моментов, о которых упомянула легенда.

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