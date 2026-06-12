Франк Лебёф: Майкл Олисе сейчас сильнее Ламина Ямаля

·30·Спорт
Франк Лебёф: Майкл Олисе сейчас сильнее Ламина Ямаля

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебёф высоко оценил игру вингера «Баварии» Майкла Олисе. Он заявил, что 24-летний футболист на данный момент является лучшим в мире на своей позиции, превосходя даже звезду «Барселоны» Ламина Ямаля. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Олисе провел выдающийся дебютный сезон в Германии. В 32 матчах Бундеслиги он забил 15 голов и отдал 19 результативных передач. Также он дошел с «Баварией» до полуфинала Лиги чемпионов и выиграл Кубок страны. По мнению Лебёфа, именно Олисе станет ключевым лидером «Ле Блё» на чемпионате мира 2026 года.

Сравнивая его с Ламином Ямалем, Лебёф особо отметил стабильность французского игрока. В то время как испанский талант провел сезон менее ярко из-за травм, Олисе поддерживал высокую форму на протяжении всего года. «На данный момент Майкл Олисе — лучший правый вингер в мире», — добавил бывший защитник.

На фоне такой яркой игры интерес к футболисту проявил «Реал Мадрид». По сообщениям, Флорентино Перес готов заплатить за французского вингера 150 миллионов евро. «Бавария» приобрела его в 2024 году за 60 миллионов евро, однако сейчас его стоимость выросла более чем в два раза.

Майкл ОлисеБаварияЛамин ЯмальРеал МадридБарселона
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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