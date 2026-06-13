Джермейн Дженас об увольнении с BBC: Я потерял всё

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Джермейн Дженас откровенно рассказал о том, какой тяжелый удар по его личной и профессиональной жизни нанесло увольнение с телеканала BBC. Бывший эксперт признался, что потерял всё после расторжения контракта по итогам внутреннего расследования из-за отправки неподобающих сообщений коллегам. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Руководство BBC прекратило сотрудничество с 43-летним Дженасом после того, как выяснилось, что он отправлял неподобающие цифровые и текстовые сообщения коллегам-женщинам по программе «Те Оне Шов». В результате он лишился работы в таких престижных передачах, как «Match оф те Дай» и «BBC Радио 5 Ливе», что нанесло серьезный ущерб его медийной карьере.

Выступая в программе «Гуд Морнинг Бритаин» на телеканале ИТВ, Дженас подчеркнул, что этот скандал разрушил и его семейную жизнь. «Я фактически потерял всё — свою работу, свою семью, всё было у меня отнято. Не мне определять меру наказания, но ситуация сложилась именно так. Я отстранился от всего и думал о том, через что пришлось пройти моим детям и моей жене Элли», — сказал бывший футболист.

Дженас добавил, что полностью осознает ответственность за свои действия и принес извинения всем вовлеченным сторонам. Он признал, что злоупотребил своим положением и властью, и отметил, что это в первую очередь проблема его супружеской верности. К слову, через несколько месяцев после этого скандала его жена Элли Пенфолд положила конец их 16-летним отношениям.

Бывший футболист заявил, что принимает критику в свой адрес и не пытается оправдываться перед общественностью, однако надеется, что в будущем у него появится шанс восстановить свою профессиональную карьеру.