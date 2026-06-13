Арсенал готов потратить крупные суммы на новые трансферы

Клуб Английской Премьер-лиги «Арсенал» рассматривает кандидатуру вингера «Брюгге» Христоса Цолиса с целью усиления состава. Команда Микеля Артеты готова заплатить за греческого футболиста около 34,5 миллионов фунтов стерлингов. Этот трансфер не повлияет на планы лондонского клуба по приобретению звезды «Астон Виллы» Моргана Роджерса. Об этом сообщает Goal.com.

24-летний Христос Цолис за последние два сезона забил 43 гола за «Брюгге», став одним из самых результативных нападающих Бельгии. Руководство «Арсенала» оценивает его как особую возможность для обновления линии атаки. Ранее лондонцы связывались с игроком «Ювентуса» Кенаном Йылдызом, однако итальянский клуб заявил, что турецкий талант не продается.

Цолис знаком с английским футболом — в 2021 году он провел 14 матчей в Английской Премьер-лиге в составе «Норвич Сити». После этого он значительно улучшил свою игру в «Твенте» и «Брюгге». В прошлом сезоне он записал на свой счет 17 голов и 23 результативные передачи, доказав свою универсальность.

Микель Артета решил усилить линию атаки после поражения от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Скауты клуба стремятся обеспечить команде продолжение успеха после достижений во внутреннем чемпионате. Способность Цолиса играть как на левом фланге, так и в центре нападения является дополнительным преимуществом для «Арсенала».