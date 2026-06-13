Дэвид Бекхэм получил звезду в Голливуде: исторический момент

Легендарный футболист Дэвид Бекхэм был удостоен именной звезды на голливудской «Аллее славы». Это важное событие символично совпало с днем начала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Об этом сообщило издание Те Гуардиан.

Бекхэм назвал эту награду «одним из самых незабываемых событий в моей жизни», отметив, что никогда не мог представить, что такой чести удостоится простой английский футболист.

Церемония прошла в необычном формате: вместо традиционной красной дорожки была выбрана дорожка, напоминающая зеленое футбольное поле. Это еще больше подчеркнуло дух чемпионата мира.

Знаменитый актер Том Круз высоко оценил карьеру Бекхэма, назвав его ярким символом трудолюбия, целеустремленности и глобального влияния. Бекхэм, в свою очередь, поблагодарил Тома Круза, признав его близким другом и источником вдохновения.

Напомним, что Бекхэм с 2007 года несколько лет выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» и в настоящее время является совладельцем клуба «Интер Майами».

Также он и другие знаменитости приняли участие в церемонии открытия чемпионата мира в Лос-Анджелесе. На мероприятии присутствовали такие известные личности, как Леонардо Ди Каприо, Холли Берри, Оуэн Уилсон и Пэрис Хилтон.

Это событие войдет в историю как один из ярких моментов объединения мира спорта и кино.