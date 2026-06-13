Кака раскрыл причины своей неудачи в Реале Мадрид

·44·Спорт
Кака раскрыл причины своей неудачи в Реале Мадрид

Легендарный бразильский футболист Кака рассказал о своем трудном четырехлетнем периоде в клубе Реал Мадрид. Хотя обладатель «Золотого мяча» пришел на стадион Сантьяго Бернабеу с большими надеждами, он не смог повторить в Испании игру мирового уровня, которую показывал в составе Милана. Кака перешел в Мадрид в 2009 году, но его карьера запомнилась больше травмами и недопониманием, чем трофеями. Об этом сообщает портал Goal.com.

Выступая в подкасте Рио Фердинанда, Кака затронул тему отношения к нему болельщиков. «Мой период в Реале Мадрид был сложным. Если посмотреть на худшие трансферы в истории клуба, то я и Эден Азар будем на первом месте. Это горькая правда, но я ее понимаю», — сказал 44-летний бывший полузащитник.

Кака назвал две основные причины своей неудачи: травмы и решения главного тренера Жозе Моуринью. Пришедший в команду в 2010 году Жозе Моуринью предпочитал физически мощный и быстрый футбол. Кака отметил, что ему приходилось конкурировать за свою позицию с такими звездами, как Месут Озил, Анхель Ди Мария и Карим Бензема, и тренер часто делал выбор в пользу других игроков.

Тем не менее, Кака рассказал, что у него были отличные отношения с лидером команды Криштиану Роналду. Бразильская звезда высоко оценил трудолюбие своего португальского партнера: «Я играл с Криштиану Роналду четыре года. Он потрясающий человек и товарищ по команде. Его стремление устанавливать рекорды и забивать голы поражает. Он решал для нас множество проблем и был для меня настоящим источником вдохновения».

Кака провел за Реал Мадрид в общей сложности 120 матчей и забил 29 голов. Несмотря на то, что он выиграл чемпионат Испании и Кубок Короля, из-за травм он не смог вернуться на свой пик формы и в 2013 году вернулся в Милан.

Реал МадридКакаКриштиану РоналдуЖозе МоуриньюФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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