Альваро Арбелоа может возглавить «Фулхэм»

·1·Спорт
Альваро Арбелоа может возглавить «Фулхэм»

Трансферное окно в европейском футболе приносит неожиданные повороты не только для звездных игроков, но и для известных тренеров. В Английской Премьер-лиге, считающейся самым престижным чемпионатом мира, назревает очередное громкое тренерское назначение. По информации известного инсайдера, Marca журналиста Маттео Моретто, бывший наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа в ближайшее время может возглавить лондонский «Фулхэм».

Новость о том, что любимец мадридских болельщиков отправляется на Туманный Альбион, вызвала большой интерес среди поклонников английского футбола.

Переговоры на финальной стадии: остались лишь детали

Согласно последней информации, официальные представители испанского специалиста — Оскар Рибот и Луис Алонсо — в эти дни ведут активные переговоры с руководством лондонского клуба. Диалог между клубом и тренером проходит в конструктивном ключе и высоком темпе. Инсайдеры отмечают, что сторонам осталось согласовать лишь незначительные технические детали контракта.

Как руководство «Фулхэма», так и окружение Арбелоа выражают уверенность в том, что в ближайшие дни будет достигнуто полное соглашение и подписан официальный контракт.

В представленной ниже аналитической таблице вы можете ознакомиться с подробностями недавней карьеры Альваро Арбелоа и деталями переговоров с лондонским клубом:

Кандидат на пост тренера

Предыдущий клуб

Дата увольнения из «Реала»

Представители на переговорах

Ожидаемый новый клуб

Источник информации

Альваро Арбелоа

«Реал Мадрид»


(Испания)

9 июня 2026 года

Оскар Рибот и Луис Алонсо

«Фулхэм»


(Английская Премьер-лига)

Marca журналист


Маттео Моретто

Новая надежда для лондонских «дачников»

Напомним, что Альваро Арбелоа был официально освобожден от должности главного тренера мадридского «Реала» 9 июня текущего года из-за неудовлетворительных результатов и разногласий с руководством. Однако амбициозный испанский специалист не планирует долго оставаться без работы. Его современные тактические взгляды и умение находить подход к игрокам идеально подходят проекту «Фулхэма», который стремится укрепить свои позиции в АПЛ.

Интересно для болельщиков: Переезд Арбелоа, яркого представителя испанской футбольной школы, в Англию, несомненно, сделает конкуренцию в Премьер-лиге еще более захватывающей. С помощью этого назначения лондонцы рассчитывают подняться в верхнюю часть турнирной таблицы.

Следите за новым путешествием Альваро Арбелоа в Лондоне, трансферами «Фулхэма» в АПЛ и самыми горячими новостями из мира спорта вместе с нами на страницах Замин!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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