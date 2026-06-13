Альваро Арбелоа может возглавить «Фулхэм»
Трансферное окно в европейском футболе приносит неожиданные повороты не только для звездных игроков, но и для известных тренеров. В Английской Премьер-лиге, считающейся самым престижным чемпионатом мира, назревает очередное громкое тренерское назначение. По информации известного инсайдера, Marca журналиста Маттео Моретто, бывший наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа в ближайшее время может возглавить лондонский «Фулхэм».
Новость о том, что любимец мадридских болельщиков отправляется на Туманный Альбион, вызвала большой интерес среди поклонников английского футбола.
Переговоры на финальной стадии: остались лишь детали
Согласно последней информации, официальные представители испанского специалиста — Оскар Рибот и Луис Алонсо — в эти дни ведут активные переговоры с руководством лондонского клуба. Диалог между клубом и тренером проходит в конструктивном ключе и высоком темпе. Инсайдеры отмечают, что сторонам осталось согласовать лишь незначительные технические детали контракта.
Как руководство «Фулхэма», так и окружение Арбелоа выражают уверенность в том, что в ближайшие дни будет достигнуто полное соглашение и подписан официальный контракт.
В представленной ниже аналитической таблице вы можете ознакомиться с подробностями недавней карьеры Альваро Арбелоа и деталями переговоров с лондонским клубом:
Кандидат на пост тренера
Предыдущий клуб
Дата увольнения из «Реала»
Представители на переговорах
Ожидаемый новый клуб
Источник информации
Альваро Арбелоа
«Реал Мадрид»
(Испания)
9 июня 2026 года
Оскар Рибот и Луис Алонсо
«Фулхэм»
(Английская Премьер-лига)
Marca журналист
Маттео Моретто
Новая надежда для лондонских «дачников»
Напомним, что Альваро Арбелоа был официально освобожден от должности главного тренера мадридского «Реала» 9 июня текущего года из-за неудовлетворительных результатов и разногласий с руководством. Однако амбициозный испанский специалист не планирует долго оставаться без работы. Его современные тактические взгляды и умение находить подход к игрокам идеально подходят проекту «Фулхэма», который стремится укрепить свои позиции в АПЛ.
Интересно для болельщиков: Переезд Арбелоа, яркого представителя испанской футбольной школы, в Англию, несомненно, сделает конкуренцию в Премьер-лиге еще более захватывающей. С помощью этого назначения лондонцы рассчитывают подняться в верхнюю часть турнирной таблицы.
Следите за новым путешествием Альваро Арбелоа в Лондоне, трансферами «Фулхэма» в АПЛ и самыми горячими новостями из мира спорта вместе с нами на страницах Замин!
…