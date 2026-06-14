Альваро Арбелоа направляется в Английскую Премьер-лигу

·31·Спорт
Альваро Арбелоа направляется в Английскую Премьер-лигу

Команда «Фулхэм» ускорила поиски нового главного тренера и вступила в финальную стадию переговоров с бывшим наставником «Реал Мадрида» Альваро Арбелоа. Испанский специалист стал основным кандидатом на замену Марку Силве. Руководство лондонского клуба рассчитывает с помощью Арбелоа сохранить стабильность команды в Английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации талкСПОРТ, «Фулхэм» уже нашел достойную замену Силве, и Арбелоа на данный момент является явным фаворитом на начало работы на «Крейвен Коттедж». 43-летний специалист работал временным тренером в «Реал Мадриде» после ухода Хаби Алонсо в январе. Однако в связи с возвращением Жозе Моуринью в Мадрид, во вторник Арбелоа официально покинул клуб.

Изначально главной целью «Фулхэма» был Киран Маккенна, покинувший «Ипсвич Таун». Но после того, как североирландский тренер объявил о перерыве в карьере, лондонцы переключили свое внимание на Арбелоа. Руководство клуба выражает доверие его большому опыту в европейском футболе.

Также среди кандидатов были легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард и наставник «Палмейраса» Абель Феррейра. Рассматривался даже вариант с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» Рубеном Аморимом, однако в данный момент он ведет переговоры с «Миланом».

ФулхэмРеал МадридАльваро АрбелоаАнглийская Премьер-лигаТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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