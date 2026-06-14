Сборная Турции нанесла 30 ударов, но уступила Австралии

·24·Спорт
Сборная Турции нанесла 30 ударов, но уступила Австралии

Исторический чемпионат мира по футболу 2026 года, стартовавший на великолепных полях за океаном, продолжает удивлять миллионы болельщиков неожиданными результатами и настоящими драмами. В рамках 1-го тура группы «Д» сборная Турции, за которую активно болеют многие узбекские фанаты, встретилась с представителем Зеленого континента — сборной Австралии. Несмотря на явное игровое преимущество турецких футболистов в этом напряженном матче, удача улыбнулась «кенгуру», и игра завершилась со счетом 0:2 в пользу австралийцев.

Хотя «лунные звезды» под руководством Винченцо Монтеллы приложили все усилия, чтобы начать турнир с победы, неудача при реализации моментов у ворот соперника дорого им обошлась.

30 ударов и статистика невезения, потрясшая стадион

По ходу встречи подопечные Винченцо Монтеллы буквально осадили штрафную площадь соперника. По итогам матча игроки сборной Турции нанесли целых 30 ударов по воротам Австралии! Самое обидное, что 8 из этих мощных атак пришлись в створ, однако голкипер австралийцев Мэтью Райан продемонстрировал мастерство, не позволив ни одному мячу пересечь линию ворот.

Напротив, сборная Австралии, действовавшая на контратаках крайне точно и организованно, нанесла за матч всего 9 ударов. 4 из них пришлись в створ, и 2 из них завершились голами. Именно эта эффективность и тактическое хладнокровие принесли «кенгуру» важные 3 очка.

С помощью официального протокола и аналитической таблицы ниже вы можете подробно ознакомиться с показателями сборных Турции и Австралии в матче, а также с их планами в группе:

Статус турнира и группы

Соперники

Итоговый официальный счет

Общее количество ударов (Турция / Австралия)

Удары в створ

Календарь матчей 2-го тура

ЧМ-2026. Группа «Д», 1-й тур

Турция — Австралия

0 : 2

30 — 9


(Явное преимущество Турции)

8 — 4

Турция — Парагвай


Австралия — США

Оперативный анализ и предстоящие решающие матчи

После этого поражения подопечным итальянского специалиста Винченцо Монтеллы необходимо срочно работать над ошибками, чтобы исправить ситуацию. Ведь борьба в группе «Д» обостряется с каждой секундой. В первом матче группы один из хозяев турнира, сборная США, обыграла Парагвай со счетом 4:1.

Календарь следующих горячих матчей: Теперь сборной Турции для исправления ситуации в группе и сохранения надежд на выход в следующий этап необходимо побеждать в матче 2-го тура против представителя Южной Америки — Парагвая. Австралия же, оформившая важную победу в первом туре, сразится с лидером группы — сборной США.

Следите за самыми горячими матчами чемпионата мира, дальнейшей судьбой сборной Турции на мундиале, аналитикой встреч и самыми достоверными новостями из мира спорта вместе с нами на страницах Замин!

ТурцияАвстралияЧемпионат мира ФИФАВинченцо МонтеллаМэтт Райан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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