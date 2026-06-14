Руслан Пименов: Сборная Узбекистана не выйдет из группы
В то время как внимание всего мира приковано к зеленым полям Северной Америки, а крупнейший и самый престижный турнир — чемпионат мира 2026 года — входит в решающую стадию, выступления международных спортивных экспертов вызывают бурные обсуждения среди футбольных болельщиков. В частности, в центре внимания зарубежных специалистов находятся возможности и предстоящие матчи сборной нашей страны, которая впервые в истории пробилась на этот престижный форум, открыв новую главу в узбекском футболе.
Бывший талантливый нападающий сборной России Руслан Пименов в интервью местным СМИ поделился своими мыслями об участии сборной Узбекистана в турнире и ее шансах в группе.
«Даже одна победа — огромное достижение для наших представителей»
По мнению опытного экс-футболиста, для наших соотечественников, впервые участвующих в мировом первенстве столь высокого уровня, как минимум одна победа в рамках турнира должна восприниматься как очень крупный и исторический успех.
Руслан Пименов так оценил ситуацию вокруг узбекского футбола:
«Если сборная Узбекистана одержит хотя бы одну победу в матчах этого чемпионата мира, это будет отличный и достойный похвалы результат. Проанализировав соперников по группе, могу сказать, что узбекские футболисты способны набрать ценные очки в важнейшем матче против сборной ДР Конго. Даже если этого не произойдет, превращать это в национальную трагедию или рассматривать как катастрофу было бы совершенно неправильно».
С помощью следующей специальной аналитической таблицы вы можете ознакомиться с основными соперниками сборной Узбекистана в группе и экспертными прогнозами Руслана Пименова:
Статус турнира для наших представителей
Предполагаемый наиболее удобный соперник
Шансы на набор очков
Шансы на выход в плей-офф
Абсолютные фавориты группы
Общий вывод эксперта
Исторический первый опыт
(Дебют на ЧМ)
ДР Конго
(Представитель Африки)
Высокие
(Минимум 1 победа)
Низкие
(Выход будет сложным)
• Португалия
• Колумбия
Поражение — не трагедия, а большой урок
Фактор Португалии и Колумбии: «Они на совершенно другом уровне»
Продолжая свою мысль, российский эксперт призвал болельщиков трезво оценивать ситуацию. Он подчеркнул, что для Узбекистана это мировое первенство в первую очередь станет большой школой и бесценным опытом на будущее. Поэтому вполне естественно, что первая попытка может пройти не так гладко и завершиться неудачей.
Пименов с осторожностью высказался о выходе наших представителей в следующий этап, отметив, что пробиться в плей-офф (1/8 финала) ЧМ-2026 сборной Узбекистана будет сложно. В качестве причины он назвал двух других грандов в группе: «Нужно признать, что сборные Португалии и Колумбии на данный момент являются грандами с высокой скоростью и мощью, находящимися на совершенно другом уровне в футбольном мире», — заключил бывший футболист. Однако футбол полон сюрпризов, и мы верим, что наши соотечественники будут мужественно бороться против любого соперника!
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