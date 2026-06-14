Руслан Пименов: Сборная Узбекистана не выйдет из группы

В то время как внимание всего мира приковано к зеленым полям Северной Америки, а крупнейший и самый престижный турнир — чемпионат мира 2026 года — входит в решающую стадию, выступления международных спортивных экспертов вызывают бурные обсуждения среди футбольных болельщиков. В частности, в центре внимания зарубежных специалистов находятся возможности и предстоящие матчи сборной нашей страны, которая впервые в истории пробилась на этот престижный форум, открыв новую главу в узбекском футболе.

Бывший талантливый нападающий сборной России Руслан Пименов в интервью местным СМИ поделился своими мыслями об участии сборной Узбекистана в турнире и ее шансах в группе.

«Даже одна победа — огромное достижение для наших представителей»

По мнению опытного экс-футболиста, для наших соотечественников, впервые участвующих в мировом первенстве столь высокого уровня, как минимум одна победа в рамках турнира должна восприниматься как очень крупный и исторический успех.

Руслан Пименов так оценил ситуацию вокруг узбекского футбола: «Если сборная Узбекистана одержит хотя бы одну победу в матчах этого чемпионата мира, это будет отличный и достойный похвалы результат. Проанализировав соперников по группе, могу сказать, что узбекские футболисты способны набрать ценные очки в важнейшем матче против сборной ДР Конго. Даже если этого не произойдет, превращать это в национальную трагедию или рассматривать как катастрофу было бы совершенно неправильно».

С помощью следующей специальной аналитической таблицы вы можете ознакомиться с основными соперниками сборной Узбекистана в группе и экспертными прогнозами Руслана Пименова:

Статус турнира для наших представителей Предполагаемый наиболее удобный соперник Шансы на набор очков Шансы на выход в плей-офф Абсолютные фавориты группы Общий вывод эксперта Исторический первый опыт

(Дебют на ЧМ) ДР Конго

(Представитель Африки) Высокие

(Минимум 1 победа) Низкие

(Выход будет сложным) • Португалия

• Колумбия Поражение — не трагедия, а большой урок

Фактор Португалии и Колумбии: «Они на совершенно другом уровне»

Продолжая свою мысль, российский эксперт призвал болельщиков трезво оценивать ситуацию. Он подчеркнул, что для Узбекистана это мировое первенство в первую очередь станет большой школой и бесценным опытом на будущее. Поэтому вполне естественно, что первая попытка может пройти не так гладко и завершиться неудачей.

Пименов с осторожностью высказался о выходе наших представителей в следующий этап, отметив, что пробиться в плей-офф (1/8 финала) ЧМ-2026 сборной Узбекистана будет сложно. В качестве причины он назвал двух других грандов в группе: «Нужно признать, что сборные Португалии и Колумбии на данный момент являются грандами с высокой скоростью и мощью, находящимися на совершенно другом уровне в футбольном мире», — заключил бывший футболист. Однако футбол полон сюрпризов, и мы верим, что наши соотечественники будут мужественно бороться против любого соперника!

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