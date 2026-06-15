Кай Хаверц признан лучшим игроком матча против Кюрасао

·0·Спорт
Кай Хаверц признан лучшим игроком матча против Кюрасао

Чемпионат мира по футболу 2026 года, стартовавший на полях Северной Америки, с первых же дней радует болельщиков настоящим голевым шоу. Как мы сообщали ранее, в 1-м туре группы «Э» один из главных фаворитов турнира, сборная Германии, одержала волевую и крупную победу над Кюрасао со счетом 7:1. Согласно официальному сайту ФИФА, был определен «лучший игрок матча» (Ман оф те Match), показавший наиболее содержательную игру в этом результативном и напряженном противостоянии. Этого звания был удостоен опытный нападающий немцев Кай Хаверц.

Блестящий бенефис бомбардира немецкой «машины»

29-летний мастер атаки продемонстрировал свой высокий уровень на протяжении всей встречи, сумев дважды поразить ворота соперника. Этот дубль Хаверца стал достойным фундаментом для первой сокрушительной победы немецкой «машины» на турнире:

  • Первый удар: Идеально выполнив план тренеров, Кай сначала реализовал пенальти в компенсированное к первому тайму время, позволив своей команде спокойно уйти на перерыв.

  • Второй удар: Когда исход матча был практически предрешен, на последних минутах встречи Хаверц вновь вышел на авансцену и забил свой второй гол, ставший одним из финальных в ворота соперника.

С помощью специальной таблицы спортивной аналитики ниже вы можете ознакомиться с текущим положением в группе «Э», календарем следующего тура и информацией о других представителях группы:

Статус в группе и команды

Набранные очки

Матчи 2-го тура

Официальная дата проведения матчей

Другие сильные представители группы

Другие авторы голов в матче

Германия


(Явный лидер)

3 очка

Германия – Кот-д'Ивуар

20 июня 2026 года

Эквадор

Л. Нмеча, Н. Шлоттербек, Дж. Мусиала, Браун, Д. Ундав

Кюрасао


(В статусе аутсайдера)

0 очков

Кюрасао – Эквадор

21 июня 2026 года

Кот-д'Ивуар

Комененсия


(Единственный гол Кюрасао)

Борьба в группе «Э» накаляется: что нас ждет впереди?

После этой крупной победы подопечные Юлиана Нагельсмана с 3 очками и огромной разницей мячей стали единоличными лидерами группы «Э». Кюрасао, пропустивший много голов, пока замыкает турнирную таблицу. Но для них еще ничего не потеряно.

В другой паре этого квартета представитель Южной Америки Эквадор встретился с энергичной командой из Африки — Кот-д'Ивуаром. В этом матче сборная Кот-д'Ивуара одержала победу над Эквадором со счетом 1:0. Единственный гол на 90-й минуте забил Амад Диалло.

Напомним, что в матче против Кюрасао в составе сборной Германии по одному голу также забили Лукас Нмеча, Нико Шлоттербек, Джамал Мусиала, Браун и Дениз Ундав. Честь Кюрасао спас Комененсия, забивший единственный мяч престижа. Впереди нас ждут еще более напряженные матчи 2-го тура!

Следите за самыми горячими новостями чемпионата мира, лучшими игроками матчей, неожиданными дублями и эксклюзивной спортивной аналитикой вместе с нами на страницах Замин!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Катар сыграл вничью со Швейцарией и обошел Узбекистан в рейтинге ФИФАКатар сыграл вничью со Швейцарией и обошел Узбекистан в рейтинге ФИФАСегодня, 00:54Дик Адвокат расплакался после крупного поражения от ГерманииДик Адвокат расплакался после крупного поражения от ГерманииСегодня, 00:45Германия разгромила Кюрасао со счетом 7:1и (видео)Германия разгромила Кюрасао со счетом 7:1и (видео)Сегодня, 00:28Что сказал Нагельсманн после победы над Кюрасао со счетом 7:1?Что сказал Нагельсманн после победы над Кюрасао со счетом 7:1?Сегодня, 00:19Нидерланды упустили победу в матче с Японией (видео)Нидерланды упустили победу в матче с Японией (видео)Сегодня, 00:08Германия начала ЧМ-2026 с крупной победы: Кюрасао разгромленГермания начала ЧМ-2026 с крупной победы: Кюрасао разгромленВчера, 18:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Как оценили игру Абдукодир Хусанов в финале против Челси?
Как оценили игру Абдукодир Хусанов в финале против Челси?