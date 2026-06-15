Кай Хаверц признан лучшим игроком матча против Кюрасао

Чемпионат мира по футболу 2026 года, стартовавший на полях Северной Америки, с первых же дней радует болельщиков настоящим голевым шоу. Как мы сообщали ранее, в 1-м туре группы «Э» один из главных фаворитов турнира, сборная Германии, одержала волевую и крупную победу над Кюрасао со счетом 7:1. Согласно официальному сайту ФИФА, был определен «лучший игрок матча» (Ман оф те Match), показавший наиболее содержательную игру в этом результативном и напряженном противостоянии. Этого звания был удостоен опытный нападающий немцев Кай Хаверц.

Блестящий бенефис бомбардира немецкой «машины»

29-летний мастер атаки продемонстрировал свой высокий уровень на протяжении всей встречи, сумев дважды поразить ворота соперника. Этот дубль Хаверца стал достойным фундаментом для первой сокрушительной победы немецкой «машины» на турнире:

Первый удар: Идеально выполнив план тренеров, Кай сначала реализовал пенальти в компенсированное к первому тайму время, позволив своей команде спокойно уйти на перерыв.

Второй удар: Когда исход матча был практически предрешен, на последних минутах встречи Хаверц вновь вышел на авансцену и забил свой второй гол, ставший одним из финальных в ворота соперника.

С помощью специальной таблицы спортивной аналитики ниже вы можете ознакомиться с текущим положением в группе «Э», календарем следующего тура и информацией о других представителях группы:

Статус в группе и команды Набранные очки Матчи 2-го тура Официальная дата проведения матчей Другие сильные представители группы Другие авторы голов в матче Германия

(Явный лидер) 3 очка Германия – Кот-д'Ивуар 20 июня 2026 года Эквадор Л. Нмеча, Н. Шлоттербек, Дж. Мусиала, Браун, Д. Ундав Кюрасао

(В статусе аутсайдера) 0 очков Кюрасао – Эквадор 21 июня 2026 года Кот-д'Ивуар Комененсия

(Единственный гол Кюрасао)

Борьба в группе «Э» накаляется: что нас ждет впереди?

После этой крупной победы подопечные Юлиана Нагельсмана с 3 очками и огромной разницей мячей стали единоличными лидерами группы «Э». Кюрасао, пропустивший много голов, пока замыкает турнирную таблицу. Но для них еще ничего не потеряно.

В другой паре этого квартета представитель Южной Америки Эквадор встретился с энергичной командой из Африки — Кот-д'Ивуаром. В этом матче сборная Кот-д'Ивуара одержала победу над Эквадором со счетом 1:0. Единственный гол на 90-й минуте забил Амад Диалло.

Напомним, что в матче против Кюрасао в составе сборной Германии по одному голу также забили Лукас Нмеча, Нико Шлоттербек, Джамал Мусиала, Браун и Дениз Ундав. Честь Кюрасао спас Комененсия, забивший единственный мяч престижа. Впереди нас ждут еще более напряженные матчи 2-го тура!

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