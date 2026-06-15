Узбекистан и ряд других стран выступили с решительным протестом против заявления президента УЕФА

·64·Спорт
Узбекистан и ряд других стран выступили с решительным протестом против заявления президента УЕФА

На фоне напряженных матчей Чемпионата мира 2026 года, проходящих за океаном, разгорелся крупный политический и идеологический спор. Критические высказывания главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина в адрес нового расширенного формата мирового первенства вызвали волну протеста на международном уровне. Национальные футбольные ассоциации нескольких континентов, включая Ассоциацию футбола Узбекистана, выступили с официальным совместным заявлением в ответ на это выступление президента УЕФА.

Под этим официальным и решительным обращением, опубликованным известным инсайдером и спортивным обозревателем Беном Джейкобсом, свои подписи поставили футбольные руководители 13 стран, включая Узбекистан, Кабо-Верде, Кюрасао, Конго, Гаити, Алжир, Тунис, Марокко, Египет, Гану, Сенегал, ЮАР и Кот-д'Ивуар.

«Для нас на мундиале нет неважных матчей!»

Главной причиной совместного заявления стало то, что Александер Чеферин назвал некоторые матчи Чемпионата мира в новом формате «неинтересными и незначительными» для зрителей. Такое высокомерное мнение задело достоинство представителей других континентов, работающих над развитием мирового футбола.

В совместном заявлении национальных ассоциаций особо подчеркнуты следующие строки:

«Мы с уважением, но крайне решительно отвергаем эти взгляды главы европейского футбола. Для наших стран и народов на финальной стадии Чемпионата мира никогда не существовало и не будет понятия «бессмысленный» или «незначительный» матч. В частности, для таких стран, как Узбекистан, Кабо-Верде и Кюрасао, участие в финальной стадии этого глобального мундиаля — это воплощение мечты нескольких поколений и историческая реальность».

С помощью следующей специальной аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с составом коалиции, объединившейся против президента УЕФА, и их основными позициями в обращении:

Основные представители, подписавшие обращение

Официальное лицо, которому направлено заявление

Основная тема критики

Главная идея и требование обращения

Страны-хозяйки турнира

Дата завершения турнира

Узбекистан, Кюрасао, Кабо-Верде, Конго, Гаити, Алжир, Марокко, Сенегал и другие

Александер Чеферин


(Президент УЕФА)

Якобы «неинтересность» матчей ЧМ-2026

Универсальность футбола и спортивные принципы

США, Мексика, Канада

19 июля 2026 года

Сила футбола — в его способности объединять народы

Также авторы обращения напомнили, что для таких сборных, как Конго и Гаити, вернувшихся на большую арену после долгого перерыва, этот мундиаль является настоящим праздником, которого миллионы преданных болельщиков ждали годами. В заявлении твердо подчеркнуто, что ни одной команде путевка не была подарена, а каждая сборная завоевала это право в честной и упорной борьбе на зеленом поле, то есть на основе чистых спортивных принципов.

«Истинная мощь игры миллионов не в том, что она принадлежит только определенному континенту, а в том, что она принадлежит всему миру (универсальна) и способна объединять народы с разными языками и культурами. Каждая нация проливала пот на поле, чтобы завоевать это священное право. Поэтому каждая секунда и каждый матч на Чемпионате мира для нас бесценны», — говорится в заключении заявления.

Напомним, что матчи ЧМ-2026, являющегося крупнейшим футбольным праздником планеты, в эти дни с особым азартом продолжаются на стадионах США, Мексики и Канады, и этот великий путь завершится финальным матчем, который состоится 19 июля текущего года. Желаем нашей национальной сборной огромных успехов на этом историческом пути!

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Александр ЧеферинУЕФАУзбекистанФИФАБен Джейкобс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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