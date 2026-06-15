Рубен Аморим возвращается на большую арену: португальский специалист договорился с «Миланом»

·0·Спорт
Рубен Аморим возвращается на большую арену: португальский специалист договорился с «Миланом»

Известный португальский тренер Рубен Аморим после долгого перерыва возвращается в большой футбол. Специалист, уволенный из «Манчестер Юнайтед» в январе, дал согласие возглавить итальянский «Милан». Это назначение знаменует начало новой эры для гиганта Серии А. Об этом сообщает Goal.com .

Согласно информации, опубликованной изданием Goal.com, 41-летний тренер заменит на «Сан-Сиро» Массимилиано Аллегри. Стороны согласовали предварительный двухлетний контракт. По условиям сделки, Аморим может остаться в «Милане» до 2028 года, при этом в контракте предусмотрена опция продления сотрудничества еще на один сезон.

Финансовые условия и основные цели

Зарплата Аморима в Италии составит 3,5 миллиона евро в год. Также в контракте прописаны различные бонусы, зависящие от завоевания трофеев и выхода команды в Лигу чемпионов. Стоит отметить, что «Милан» последние два сезона остается вне престижного еврокубка, и это будет задачей номер один для нового тренера.

Изначально Рубен Аморим планировал отдохнуть некоторое время после ухода из «Манчестер Юнайтед». Однако предложение семикратных победителей Лиги чемпионов изменило его планы. В настоящее время тренер ожидает окончательного одобрения от владельца клуба, главы РедБирд Капитал Джерри Кардинале. Как только будет дан «зеленый свет», он отправится в Милан для подписания контракта.

Неожиданный подарок для «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Милана» также рассматривало кандидатуру Маттиаса Яйссле при выборе тренера. Однако статус свободного агента Аморима и отсутствие необходимости платить компенсацию за его переход стали решающими факторами. Этот трансфер стал финансово выгодным не только для «Милана», но и для «Манчестер Юнайтед».

Дело в том, что «Манчестер Юнайтед» должен был выплатить тренеру и его штабу компенсацию в размере 16,7 миллиона фунтов стерлингов за досрочное расторжение контракта. Трудоустройство Аморима на новом месте освобождает английский клуб от большей части этих выплат. В то время как «Манчестер Юнайтед» под руководством Майкла Кэррика находит свою игру, это финансовое облегчение стало весьма кстати для казны клуба.

Рубен Аморим, который, как ожидается, вскоре начнет подготовку к новому сезону, постарается повторить свои успехи времен «Спортинга» в Италии. Болельщики «Милана» надеются, что молодой и энергичный тренер снова выведет команду на вершины.

МиланРубен АморимМанчестер ЮнайтедТрансферФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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