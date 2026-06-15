Барселона хочет начать новую эру с дуэтом Райан Шерки и Ламин Ямаль

·1·Спорт
Барселона хочет начать новую эру с дуэтом Райан Шерки и Ламин Ямаль

Каталонская «Барселона» намерена продолжить традицию привлечения самых талантливых плеймейкеров мирового футбола. Ожидается, что следующей целью клуба станет француз Райан Шерки, блистающий в составе «Манчестер Сити». Если этот трансфер состоится, на стадионе «Камп Ноу» может сформироваться грозное атакующее трио с участием Ламина Ямаля и Шерки. Об этом сообщает портал Goal.com.

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебёф в интервью Goal.com отметил, что Райан Шерки своим стилем игры способен дарить болельщикам такое же удовольствие, как легендарные Роналдиньо и Лионель Месси. 22-летний футболист, выступающий сейчас в Английской Премьер-лиге, привлек внимание своими нестандартными действиями, в частности, передачами в стиле «рабона».

Волшебная традиция Каталонии

История «Барселоны» всегда была богата игроками, творящими чудеса на поле. Такие звезды, как Диего Марадона, Роналдиньо и Лионель Месси, сформировали игровой стиль команды. По мнению Лебёфа, Шерки является одним из наиболее подходящих кандидатов для продолжения этой традиции. Его креативность и обращение с мячом полностью соответствуют требованиям каталонских болельщиков.

Несмотря на то, что клуб переживает финансовые трудности, он не снижает активности на трансферном рынке. В то время как летом 2026 года ожидается приход в команду Энтони Гордона, приобретение такого креативного полузащитника, как Райан Шерки, выведет атакующий потенциал команды на новый уровень.

Финансовые головоломки и трансферная политика

Франк Лебёф также затронул разрыв между экономическим положением «Барселоны» и осуществляемыми трансферами. «Барселона» всегда говорит о финансовых проблемах, но находит средства на покупку таких звезд, как Роберт Левандовский. Это удивительно, но они все равно добиваются своих целей», — говорит бывший футболист.

Вариант с Ла Лигой для Райана Шерки всегда открыт. Сам футболист предпочитает больше свободы на поле и эстетичный футбол. Игра в паре с такой молодой звездой, как Ламин Ямаль, может стать новым феноменом не только для клуба, но и для всего европейского футбола. Пока «Манчестер Сити» не спешит отпускать свою звезду, однако вызов из каталонского клуба является предложением, от которого трудно отказаться любому игроку.

БарселонаМанчестер СитиРайан ШеркиЛамин ЯмальТрансфер
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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