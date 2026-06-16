Число подписчиков вратаря Кабо-Верде Возиньи достигло 2 миллионов

·63·Спорт
Число подписчиков вратаря Кабо-Верде Возиньи достигло 2 миллионов

ЧМ-2026 продолжает покорять мир не только ожесточенной борьбой на поле, но и невероятными, поистине магическими событиями вокруг него. Как вы знаете, матч между сборными Испании и Кабо-Верде в 1-м туре Мундиаля завершился безголевой ничьей (0:0), став первой крупной сенсацией турнира. Опытный голкипер сборной Кабо-Верде Возинья, который в этом историческом противостоянии стал единственным препятствием для сокрушительных атак чемпионов континента, превратился в настоящего короля не только матча, но и социальных сетей.

7 сейвов 40-летнего вратаря и взрыв в Instagram

40-летний голкипер Возинья, признанный «Лучшим игроком матча» (Ман оф те Match) за беспримерное мастерство на поле, в ходе игры отразил 7 точных и опасных ударов соперника, проявив настоящий героизм. Этот подвиг вызвал такой огромный интерес в футбольном мире, что его отголоски потрясли социальные сети:

  • Ситуация до матча: До начала этого исторического поединка официальную страницу скромного вратаря в Instagram подписывали всего 56 тысяч человек.

  • Взрыв после игры: Как только матч завершился, футбольные болельщики со всего мира начали устремляться на его страницу, и за короткое время число подписчиков достигло почти 2 миллионов человек!

В следующей таблице анализа спортивных и социальных сетей вы можете подробно ознакомиться с невероятными показателями героя Кабо-Верде Возиньи после ЧМ-2026:

Имя и возраст футболиста

Официальный клуб

Количество сейвов в матче с Испанией

Достигнутый титул

Число подписчиков до матча

Число подписчиков после матча

Общее население Кабо-Верде

Возинья


(40 лет)

Клуб «Шавеш»


(2-й дивизион Португалии)

7 точных сейвов


(сохранение счета 0:0)

Лучший игрок матча

56 000 человек

Почти 2 000 000 человек

Примерно 530 000 человек

«Просто невероятно» — неожиданный восторг вратаря

После официального завершения матча, во время традиционного послематчевого интервью, один из спортивных журналистов в прямом эфире показал Возинье, во сколько раз выросло число его подписчиков в соцсетях. Скромный голкипер, выступающий сейчас за клуб «Шавеш» из второго дивизиона Португалии, поначалу совершенно не поверил в эти космические цифры и был в сильном изумлении. Затем с искренней улыбкой он выразил свою бесконечную радость: «Это просто невероятно».

Самый интересный момент заключается в том, что общее население родины Возиньи — маленького государства Кабо-Верде — составляет примерно 530 тысяч человек . Это означает, что новая армия виртуальных поклонников 40-летнего легендарного вратаря в Instagram почти в четыре раза превышает всё население его страны!

Следите за самыми жаркими моментами чемпионата мира, новыми героями на полях Мундиаля, неожиданными шоу и самыми надежными эксклюзивными новостями спорта вместе с нами на страницах Замин!

ВозиньяКабо-ВердеИспанияШавешИнстаграм
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Жозе Моуринью хочет пригласить Феликса Нмечу в «Реал»Жозе Моуринью хочет пригласить Феликса Нмечу в «Реал»Сегодня, 06:39Роналду сделал новое заявление перед стартом своего шестого чемпионата мираРоналду сделал новое заявление перед стартом своего шестого чемпионата мираСегодня, 06:33Ханс Ниман рассказал о турнире в Ташкенте и узбекском пловеХанс Ниман рассказал о турнире в Ташкенте и узбекском пловеСегодня, 06:27Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – КолумбияНеожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – КолумбияСегодня, 06:15Луис де ла Фуэнте высказался после ничьей с Кабо-ВердеЛуис де ла Фуэнте высказался после ничьей с Кабо-ВердеСегодня, 05:50Боевая ничья в матче Саудовской Аравии и УругваяБоевая ничья в матче Саудовской Аравии и УругваяСегодня, 05:44
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана