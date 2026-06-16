Число подписчиков вратаря Кабо-Верде Возиньи достигло 2 миллионов

ЧМ-2026 продолжает покорять мир не только ожесточенной борьбой на поле, но и невероятными, поистине магическими событиями вокруг него. Как вы знаете, матч между сборными Испании и Кабо-Верде в 1-м туре Мундиаля завершился безголевой ничьей (0:0), став первой крупной сенсацией турнира. Опытный голкипер сборной Кабо-Верде Возинья, который в этом историческом противостоянии стал единственным препятствием для сокрушительных атак чемпионов континента, превратился в настоящего короля не только матча, но и социальных сетей.

7 сейвов 40-летнего вратаря и взрыв в Instagram

40-летний голкипер Возинья, признанный «Лучшим игроком матча» (Ман оф те Match) за беспримерное мастерство на поле, в ходе игры отразил 7 точных и опасных ударов соперника, проявив настоящий героизм. Этот подвиг вызвал такой огромный интерес в футбольном мире, что его отголоски потрясли социальные сети:

Ситуация до матча: До начала этого исторического поединка официальную страницу скромного вратаря в Instagram подписывали всего 56 тысяч человек.

Взрыв после игры: Как только матч завершился, футбольные болельщики со всего мира начали устремляться на его страницу, и за короткое время число подписчиков достигло почти 2 миллионов человек!

В следующей таблице анализа спортивных и социальных сетей вы можете подробно ознакомиться с невероятными показателями героя Кабо-Верде Возиньи после ЧМ-2026:

Имя и возраст футболиста Официальный клуб Количество сейвов в матче с Испанией Достигнутый титул Число подписчиков до матча Число подписчиков после матча Общее население Кабо-Верде Возинья

(40 лет) Клуб «Шавеш»

(2-й дивизион Португалии) 7 точных сейвов

(сохранение счета 0:0) Лучший игрок матча 56 000 человек Почти 2 000 000 человек Примерно 530 000 человек

«Просто невероятно» — неожиданный восторг вратаря

После официального завершения матча, во время традиционного послематчевого интервью, один из спортивных журналистов в прямом эфире показал Возинье, во сколько раз выросло число его подписчиков в соцсетях. Скромный голкипер, выступающий сейчас за клуб «Шавеш» из второго дивизиона Португалии, поначалу совершенно не поверил в эти космические цифры и был в сильном изумлении. Затем с искренней улыбкой он выразил свою бесконечную радость: «Это просто невероятно».

Самый интересный момент заключается в том, что общее население родины Возиньи — маленького государства Кабо-Верде — составляет примерно 530 тысяч человек . Это означает, что новая армия виртуальных поклонников 40-летнего легендарного вратаря в Instagram почти в четыре раза превышает всё население его страны!

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