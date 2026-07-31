Поворот в карьере Мохамеда Салаха: Новый шаг в сторону Саудовской Аравии

·80·Спорт
Поворот в карьере Мохамеда Салаха: Новый шаг в сторону Саудовской Аравии

Для известного египетского нападающего Мохамеда Салаха наступает период резких перемен. В текущее летнее трансферное окно имя футболиста снова активно связывают с представителями Про-лиги Саудовской Аравии. Ранее его переход в турецкий Бешикташ сорвался, однако, по последним сообщениям, опытный форвард близок к присоединению к клубу Аль-Иттихад. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации издания Сабах, Мохамед Салах дал согласие подписать контракт с клубом Аль-Иттихад в летнее трансферное окно, а его годовая зарплата, как ожидается, составит 25 миллионов долларов. Ожидается, что это решение станет очередным важным шагом в спортивной карьере футболиста и еще больше повысит привлекательность чемпионата Ближнего Востока.

Новая позиция на поле и изменения в составе

Мохамед Салах, блиставший на протяжении всей карьеры в качестве правого вингера, как ожидается, будет выступать на своей любимой позиции и в новой команде. Однако состояние других игроков в составе и тактические решения главного тренера могут внести коррективы в задачи футболиста.

В составе Аль-Иттихада на правом фланге пока выступает Мусса Диаби, приехавший из Франции. Тем не менее, имеются сообщения о том, что руководство клуба планирует расстаться с этим футболистом во время летнего трансферного окна. Если Диаби покинет клуб, Салах займет место непосредственно на правом фланге.

Тактика немецкого специалиста и роль Салаха

Немецкий специалист, главный тренер Аль-Иттихада Йенс Виссинг обычно строит игру команды по схеме 4-2-3-1. В этом стиле важную роль играет игрок, действующий под единственным нападающим. Обычно на этой позиции играл представитель Алжира Уссем Ауар, но ходят слухи, что он также может покинуть команду.

Если Уссем Ауар покинет ряды Аль-Иттихада, Мохамед Салах может выполнять роль центрального плеймейкера или второго нападающего, что для него несколько необычно. Как бы то ни было, переезд египетской звезды в Саудовскую Аравию вызывает большой интерес в футбольном мире, и его выступления в новой команде окажутся в центре внимания болельщиков.

Мохамед СалахАль-ИттихадСаудовская АравияТрансферыФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Инфантино восхищен Марокко: «ЧМ-2030 станет самым прекрасным мундиалем в истории»Инфантино восхищен Марокко: «ЧМ-2030 станет самым прекрасным мундиалем в истории»Сегодня, 09:51«Барселона» потерпела неудачу в Англии: проиграла «Бирмингему»«Барселона» потерпела неудачу в Англии: проиграла «Бирмингему»Сегодня, 09:41Трамп опроверг громкие планы в футбольном мире: семья Кушнеров стоит за миллиардами ФИФА?Трамп опроверг громкие планы в футбольном мире: семья Кушнеров стоит за миллиардами ФИФА?Сегодня, 07:31Взрыв в футбольном мире: ЧМ-2030 могут отменить, УЕФА против ИнфантиноВзрыв в футбольном мире: ЧМ-2030 могут отменить, УЕФА против ИнфантиноСегодня, 07:06Исторический поворот: Испанский олимпийский чемпион возглавит сборную Чехии!Исторический поворот: Испанский олимпийский чемпион возглавит сборную Чехии!Сегодня, 06:47Руководство ФИФА отказалось от коммерческого плана чемпионата мираРуководство ФИФА отказалось от коммерческого плана чемпионата мираСегодня, 05:32
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов