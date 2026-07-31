Поворот в карьере Мохамеда Салаха: Новый шаг в сторону Саудовской Аравии

Для известного египетского нападающего Мохамеда Салаха наступает период резких перемен. В текущее летнее трансферное окно имя футболиста снова активно связывают с представителями Про-лиги Саудовской Аравии. Ранее его переход в турецкий Бешикташ сорвался, однако, по последним сообщениям, опытный форвард близок к присоединению к клубу Аль-Иттихад. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации издания Сабах, Мохамед Салах дал согласие подписать контракт с клубом Аль-Иттихад в летнее трансферное окно, а его годовая зарплата, как ожидается, составит 25 миллионов долларов. Ожидается, что это решение станет очередным важным шагом в спортивной карьере футболиста и еще больше повысит привлекательность чемпионата Ближнего Востока.

Новая позиция на поле и изменения в составе

Мохамед Салах, блиставший на протяжении всей карьеры в качестве правого вингера, как ожидается, будет выступать на своей любимой позиции и в новой команде. Однако состояние других игроков в составе и тактические решения главного тренера могут внести коррективы в задачи футболиста.

В составе Аль-Иттихада на правом фланге пока выступает Мусса Диаби, приехавший из Франции. Тем не менее, имеются сообщения о том, что руководство клуба планирует расстаться с этим футболистом во время летнего трансферного окна. Если Диаби покинет клуб, Салах займет место непосредственно на правом фланге.

Тактика немецкого специалиста и роль Салаха

Немецкий специалист, главный тренер Аль-Иттихада Йенс Виссинг обычно строит игру команды по схеме 4-2-3-1. В этом стиле важную роль играет игрок, действующий под единственным нападающим. Обычно на этой позиции играл представитель Алжира Уссем Ауар, но ходят слухи, что он также может покинуть команду.

Если Уссем Ауар покинет ряды Аль-Иттихада, Мохамед Салах может выполнять роль центрального плеймейкера или второго нападающего, что для него несколько необычно. Как бы то ни было, переезд египетской звезды в Саудовскую Аравию вызывает большой интерес в футбольном мире, и его выступления в новой команде окажутся в центре внимания болельщиков.