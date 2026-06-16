Чемпионат мира по футболу 2026, который дарит миллионы захватывающих моментов болельщикам в Северной Америке, поражает мир не только напряженными сражениями на поле, но и трогательными событиями за кулисами. Вчерашний матч между сборными Ирана и Новой Зеландии (2:2), прошедший на одном из великолепных стадионов Лос-Анджелеса, стал главной темой спортивных изданий не только из-за интриги на зеленом газоне, но и из-за того, что произошло после игры. После этого матча, наполненного тяжелым политическим давлением, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино неожиданно посетил раздевалку сборной Ирана.

Трогательная речь и признание главы ФИФА

Глава мирового футбола лично встретился с иранскими футболистами, которые играют в условиях политических трудностей и сложной логистики, и выразил им свою поддержку. Искренняя и вдохновляющая речь Джанни Инфантино была встречена бурными аплодисментами неутомимых иранских игроков и тренерского штаба.

Обращение президента ФИФА Джанни Инфантино к команде Ирана: «Сегодняшний матч был для вас действительно очень сложным и трудным. Если бы удача немного больше улыбнулась вам на поле, сегодня вы могли бы заслуженно праздновать победу. Но, несмотря на это, вы продемонстрировали содержательную игру высокого уровня. Впереди вас ждут еще два очень важных поединка, и я верю, что своими выступлениями на поле вы снова заставите весь мир гордиться вами. Я очень хорошо знаю и полностью понимаю, через какие сложные препятствия, трудные пути и ограничения вам пришлось пройти, чтобы добраться сюда во время турнира. Однако вы доказали, что сильнее всех этих испытаний. Сегодня вы не просто играли в футбол, вы смогли объединить весь стадион. Вы послали всему человечеству мощный сигнал мира и спорта. Большое спасибо вам за это!»

В следующей таблице организационного и политико-спортивного анализа вы можете подробно ознакомиться с матчем сборной Ирана в Лос-Анджелесе, визитом главы ФИФА и ограничениями, с которыми сталкивается команда:

Турнир и город проведения матча Результат первого тура Почетный гость в раздевалке Главный аспект, отмеченный главой ФИФА Резкое решение, принятое после игры Временная тренировочная база сборной Ирана ЧМ-2026, Лос-Анджелес

(территория США) 2:2 (Ничья)

против Новой Зеландии Джанни Инфантино

(президент ФИФА) Сила над искусственными барьерами и объединение стадиона Немедленное покидание территории США Мексика (база в Тихуане)

(приграничная зона)

Единство на стадионе и реальность за границей

Стоит отметить, что этот захватывающий матч в Лос-Анджелесе прошел при полном аншлаге. Однако, как только прозвучал финальный свисток, для сборной Ирана снова начались те же организационные трудности. Из-за политических визовых ограничений членам команды было приказано немедленно покинуть территорию США и вернуться в тренировочный лагерь в соседней Мексике.

Тот факт, что президент ФИФА лично зашел в раздевалку команды, чтобы поддержать их, означает, что международная организация осведомлена о политическом давлении, с которым сталкиваются спортсмены, и поддерживает их. Несмотря на организационные сложности, иранские футболисты продолжают проявлять настоящую волю на мундиале.

Следите за самыми горячими моментами чемпионата мира, секретами закулисья ФИФА и мировых грандов, а также за самыми надежными и оперативными эксклюзивными новостями из жизни звезд спорта на страницах Zamin!