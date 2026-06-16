Борьба за Сандро Тонали: «Тоттенхэм» хочет обойти «Манчестер Юнайтед»

Лондонский «Тоттенхэм» вступил в борьбу за полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали с целью радикального обновления состава в летнее трансферное окно. Команда под руководством Роберто Де Дзерби после неудач прошлого сезона считает укрепление центра поля своей приоритетной задачей. Об этом сообщает Goal.com .

По имеющейся информации, руководство «Тоттенхэма» решило выделить значительные средства на усиление состава после того, как в сезоне 2025-26 клубу пришлось бороться за сохранение своего места в английской Премьер-лиге. Роберто Де Дзерби стремится изменить стиль игры команды и привлечь более техничных футболистов.

Активность на трансферном рынке

«Шпоры» уже предприняли ряд успешных шагов на рынке трансферов. В состав команды в качестве свободных агентов перешли Энди Робертсон и Маркос Сенеси, а в настоящее время ведутся переговоры с такими игроками, как Савиньо, Ян Пауль ван Хекке и Жоа Пальинья. Однако трансфер Сандро Тонали должен стать главным сигналом, демонстрирующим серьезность нового проекта клуба.

По сообщению известного инсайдера Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» стал одним из главных претендентов на итальянского полузащитника. Тот факт, что «Ньюкасл» остался без еврокубков в следующем сезоне, только усиливает предположения о будущем футболиста.

««Тоттенхэм» вступил в борьбу за Сандро Тонали. Де Дзерби видит в нем новую звезду своей полузащиты и идеального кандидата для повышения уровня команды. «Шпоры» готовы конкурировать с «Манчестер Сити» и «Арсеналом», чтобы доказать серьезность своих намерений», — пишет Романо на своей странице в Кс.

Выбыл ли «Манчестер Юнайтед» из гонки?

В то же время позиция «Манчестер Юнайтед» по этому трансферу изменилась. Как пишет Goal.com, клуб с «Олд Траффорд» долгое время проявлял интерес к услугам Сандро Тонали, но в настоящий момент решил приостановить переговоры. Причиной этого называют слишком высокую стоимость трансфера футболиста.

Роберто Де Дзерби хочет обеспечить креативность и стабильность в центре поля команды с помощью Сандро Тонали. Итальянский специалист уверен, что в случае осуществления этого трансфера «Тоттенхэм» снова сможет бороться за высокие места в турнирной таблице. Однако очевидно, что «Ньюкасл» потребует крупную сумму за отпуск своего лидера.

Ожидается, что окончательное решение по этому трансферу будет принято в ближайшие недели. Если «Тоттенхэм» сумеет подписать контракт с Сандро Тонали, это станет одним из самых громких приобретений команды перед новым сезоном.