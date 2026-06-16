Борьба за Сандро Тонали: «Тоттенхэм» хочет обойти «Манчестер Юнайтед»

·63·Спорт
Борьба за Сандро Тонали: «Тоттенхэм» хочет обойти «Манчестер Юнайтед»

Лондонский «Тоттенхэм» вступил в борьбу за полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали с целью радикального обновления состава в летнее трансферное окно. Команда под руководством Роберто Де Дзерби после неудач прошлого сезона считает укрепление центра поля своей приоритетной задачей. Об этом сообщает Goal.com .

По имеющейся информации, руководство «Тоттенхэма» решило выделить значительные средства на усиление состава после того, как в сезоне 2025-26 клубу пришлось бороться за сохранение своего места в английской Премьер-лиге. Роберто Де Дзерби стремится изменить стиль игры команды и привлечь более техничных футболистов.

Активность на трансферном рынке

«Шпоры» уже предприняли ряд успешных шагов на рынке трансферов. В состав команды в качестве свободных агентов перешли Энди Робертсон и Маркос Сенеси, а в настоящее время ведутся переговоры с такими игроками, как Савиньо, Ян Пауль ван Хекке и Жоа Пальинья. Однако трансфер Сандро Тонали должен стать главным сигналом, демонстрирующим серьезность нового проекта клуба.

По сообщению известного инсайдера Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» стал одним из главных претендентов на итальянского полузащитника. Тот факт, что «Ньюкасл» остался без еврокубков в следующем сезоне, только усиливает предположения о будущем футболиста.

««Тоттенхэм» вступил в борьбу за Сандро Тонали. Де Дзерби видит в нем новую звезду своей полузащиты и идеального кандидата для повышения уровня команды. «Шпоры» готовы конкурировать с «Манчестер Сити» и «Арсеналом», чтобы доказать серьезность своих намерений», — пишет Романо на своей странице в Кс.

Выбыл ли «Манчестер Юнайтед» из гонки?

В то же время позиция «Манчестер Юнайтед» по этому трансферу изменилась. Как пишет Goal.com, клуб с «Олд Траффорд» долгое время проявлял интерес к услугам Сандро Тонали, но в настоящий момент решил приостановить переговоры. Причиной этого называют слишком высокую стоимость трансфера футболиста.

Роберто Де Дзерби хочет обеспечить креативность и стабильность в центре поля команды с помощью Сандро Тонали. Итальянский специалист уверен, что в случае осуществления этого трансфера «Тоттенхэм» снова сможет бороться за высокие места в турнирной таблице. Однако очевидно, что «Ньюкасл» потребует крупную сумму за отпуск своего лидера.

Ожидается, что окончательное решение по этому трансферу будет принято в ближайшие недели. Если «Тоттенхэм» сумеет подписать контракт с Сандро Тонали, это станет одним из самых громких приобретений команды перед новым сезоном.

ТоттенхэмСандро ТоналиРоберто Де ДзербиТрансферыПремьер-лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Манчестер Юнайтед» предпринял неожиданный шаг по трансферу Крисенсио Саммервилла«Манчестер Юнайтед» предпринял неожиданный шаг по трансферу Крисенсио СаммервиллаСегодня, 09:59Неймар объявил, что станет отцом в пятый раз: шутливая реакция бразильской звездыНеймар объявил, что станет отцом в пятый раз: шутливая реакция бразильской звездыСегодня, 09:38Макгрегор отреагировал на неожиданное поражение Ильи ТопурииМакгрегор отреагировал на неожиданное поражение Ильи ТопурииСегодня, 08:44Инфантиноно посетил раздевалку сборной Ирана с поддержкойИнфантиноно посетил раздевалку сборной Ирана с поддержкойСегодня, 08:33Лионель Месси готов к старту ЧМ-2026 в составе Аргентины: Скалони рассказал о составеЛионель Месси готов к старту ЧМ-2026 в составе Аргентины: Скалони рассказал о составеСегодня, 08:19Главный тренер Ирана пожаловался на политическое и организационное давление в СШАГлавный тренер Ирана пожаловался на политическое и организационное давление в СШАСегодня, 08:17
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана